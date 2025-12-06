銀杏紅楓葉齊綻放！武陵農場「金色漸層」美景 錯過等明年
武陵農場的銀杏林已換上金黃新裝，從空中俯瞰宛如大地鋪上一層金色地毯，陽光照射下呈現柔和漸層，令人驚豔。同時，農場內的楓葉也正從黃轉紅，與周圍綠樹形成鮮明對比，層次豐富。雲林虎尾高鐵站附近的美人樹大道也盛開了，沿著水道兩側綿延兩公里的粉紅花海，搭配美人橋與水面倒影，成為遊客拍攝網美照的熱門景點。這些季節限定美景即將結束，錯過就要等到明年，想追景的民眾必須把握時機。
隨著氣溫逐漸下降，台中武陵農場的銀杏林已悄悄換上金黃新裝，翠綠的葉片轉為閃耀的金黃色，從高處俯瞰就像在大地上鋪了一層金色地毯。當陽光灑落其中，整片銀杏林呈現出柔和的漸層色彩，景色格外迷人。然而，這美麗的銀杏觀賞期已接近尾聲，預計只持續到12月中旬。許多遊客表示，金黃色的銀杏在陽光照射下非常適合拍照，因此紛紛趁著假日上山，把握這難得的限定美景。
武陵農場不只有銀杏，園區內的楓葉也已從黃色轉為紅色，與周圍的綠樹形成鮮明對比，為遊客帶來更多層次與驚喜。有遊客分享，這裡的風景與他10月在法國看到的完全不同，具有獨特的中式和日式風格，令人讚嘆不已。
而在雲林虎尾高鐵站附近，美人樹大道的花朵也已盛開。沿著水道兩側綿延約2公里的粉紅花海，配合美人橋與水面的倒影，形成夢幻的景致，讓遊客隨手一拍都能獲得美麗的照片。遊客們紛紛表示，粉粉的花朵非常漂亮，景色相當吸引人。
隨著天氣越來越冷，全台各地都出現了這些季節限定的美景。專家提醒，想要欣賞這些美景的民眾手腳必須要快，因為這一波錯過了。
