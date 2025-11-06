銀樓內拿走3條金項鍊轉身落跑 竊嫌剛出門就遇警被活逮

高雄市南華市場附近一間銀樓在5號上午，40歲的江姓慣竊，假裝要販售一只戒指，結果利用業者檢定時，偷走櫃台內的三條價值超過五十萬的金項鍊（圖／業者提供）

高雄市南華市場附近一間銀樓於5日上午11點多發生一起假買賣真竊盜案件，40歲江姓慣竊假裝要販售戒指，卻趁業者檢定時偷走櫃台內三條價值超過50萬元的金項鍊。犯案後江姓嫌犯立即落跑，幸好被巡邏員警發現其異常行為而攔下，當場人贓俱獲。經查，江嫌曾因擄人勒贖案被判無期徒刑，假釋出獄後因無工作且染上毒癮，以竊盜維生，近期頻繁犯案，10月底才因行竊被捕。

高雄市南華市場附近一間銀樓在5號上午，40歲的江姓慣竊，假裝要販售一只戒指，結果利用業者檢定時，偷走櫃台內的三條價值超過五十萬的金項鍊（圖／業者提供）

這起竊案發生在銀樓內，江姓嫌犯趁店家轉身檢定戒指時，半個身子趴進櫃台，迅速拿走三條金項鍊後立即奪門而出。附近民眾目睹整個過程，看見業者發現異狀後立刻追出店外。江嫌雖然逃離現場，但在路邊突然被警方攔下。附近民眾表示，警方正好在那時抓到了嫌犯。業者從後方趕到時，還感到疑惑，因為他們尚未報案，警方就已經出現並將嫌犯制伏。

廣告 廣告

江姓慣竊拿到金項鍊後，起身後立刻奪門而出，這時業者才發現狀況不對，急忙外出追上。（圖／民眾提供）

被偷走的三條金項鍊共重三兩多，以目前市價每錢1500多元計算，不含工錢價值就超過50萬元。新興警分局中正所長張順凱表示，江嫌是假借變賣戒指，分散店主注意力，趁機竊取貴重金屬。

江姓慣竊偷走櫃台內的，三條價值超過五十萬的金項鍊，還好他落跑過程，被巡邏員警目擊攔下，當場遭到活逮，還查出江姓嫌犯被判處無期徒刑，雖然被關了十幾多年獲得假釋，但出獄後，沒有工作又染上毒癮，以竊盜維生（圖／TVBS）

進一步調查發現，住在附近三民區的40歲江姓嫌犯，曾在2009年犯下多起擄人勒贖案，被判處無期徒刑。雖然服刑十多年後獲得假釋，但出獄後因無工作且染上毒癮，只能靠竊盜維生，因此多次進出監獄。更令人驚訝的是，江嫌在10月底才因行竊被逮捕，短短一週後又再度犯案。所幸這次巡邏員警眼尖，發現他跑步型態異常，及時將人逮捕。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

通緝又持毒不想做筆錄！竊賊趕上班 問警「可騎車載我嗎」

24歲女當街遭毆、噴辣 20萬金項鍊也被搶

「鑿壁偷光光」深夜倉庫遭精準鑿洞！檜木桌、老酒成竊賊目標 損失上百萬

西班牙爆戶外椅竊案！才2月逾千張座椅被偷 總市值達214萬

