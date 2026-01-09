銀樓搶奪現場見義勇為 龍潭高中生挺身制伏犯嫌獲警表揚

中壢警分局表揚見義勇為張哲瑋，致贈「警察英熊」。





桃園市中壢區日前發生銀樓搶奪案件，中壢警分局獲報後迅速到場處理，除警方即時應處外，現場更有一名年輕身影挺身而出，協助制伏犯嫌。

經了解案發當時，龍潭高級中學三年級學生張哲瑋行經現場，發現被害人高聲呼救並追逐犯嫌，眼見情況緊急，未選擇旁觀，立即上前協助攔阻並壓制犯嫌，在警方到場前成功阻止其逃逸。

為表揚張同學見義勇為的精神，中壢警分局副分局長鄧伯群，率同偵查隊副隊長戴立明，於7日前往龍潭高級中學，在全校週會時間公開表揚，致贈感謝狀、禮券及繡有張同學姓名的「警察英熊」娃娃，感謝他協助警方順利查獲犯嫌，守護民眾財產安全。

中壢警分局表示，中壢派出所114年12月19日13時許接獲報案，在中壢區中平路發生銀樓搶案。警方於1分鐘內即趕抵現場時，犯嫌林姓男子已遭被害人及民眾合力控制，並起獲價值逾新臺幣11萬元的黃金戒指1枚，全案警詢後依搶奪罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，張同學在關鍵時刻挺身而出、協助警方制伏犯嫌，勇氣與正義感值得肯定與表揚；也呼籲民眾應在確認自身安全、沒有危害的狀況下協助警方，非必要切勿貿然與歹徒發生肢體衝突，遇有類似情形，仍應以第一時間通報警方、留意自身安全為優先，讓專業警力到場處置，才是最安全的做法。





