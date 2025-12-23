銀樓老闆助詐團洗錢9億 求刑20年

檢警調查發現，詐騙集團黃女、王男等人，涉嫌將贓款購買黃金，再將黃金包藏入鉛錫合金中，寄送到柬埔寨、越南，北檢二十三日起訴黃女等七人。 （翻攝照片／中央社）

詐騙集團以假投資、假交友手法詐騙一百十八名被害人，不法所得逾新台幣六億四千萬元，該集團為隱匿不法所得，透過南部知名銀樓「港口王」負責人王明福協助，拿贓款購買黃金後熔鑄入鉛錫合金門擋內，再空運至柬埔寨等地洗錢變現。北檢署二十三日偵結，依特殊洗錢等罪嫌起訴七人，其中王明福因協助洗錢金額達九億，檢方建請從重量刑二十年。

檢警調查，全案主嫌姜光宗（另案通緝中）於一一二年起組織詐騙集團，分工細密。黃偲涵擔任集團核心會計，專責記錄柬埔寨詐欺機房支出帳冊；「港口王」貴金屬公司實際負責人王明福則利用經營銀樓之便，隱匿交易客戶身分並規避大額通貨交易申報義務，與詐團成員串通進行黃金買賣。

檢方認定，王明福棄守銀樓業應有職責，利用專業身分掩護詐欺犯罪，協助詐團購入日本品牌「Nihon」黃金共二百零二公斤，致使詐團得以利用黃金交易斷點將不法資金洗白，情節重大，求處二十年有期徒刑。集團王姓成員負責指揮寄送鉛錫包金作業，同遭求刑二十年；負責交收現金、黃金及寄送包金的李志勝、鄭道陽各求刑十五年；車手陳孟群及負責寄送出境的陳銘輝則各求刑十年。

根據檢方統計，全案詐騙所得共計新台幣六億四千三百五十四萬餘元，以今年十二月十九日台灣銀行黃金牌價每公克四千四百十二元計算，詐團購入黃金價值換算約達八億九千一百二十二萬餘元。檢察官指揮新北市刑大及刑事局前後發動五波搜索行動，扣得一公斤裝黃金條塊二十四條，折合約一億五百八十八萬餘元，均已聲請法院宣告沒收。