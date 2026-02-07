銀樓老闆店內掃出「1700克金粉」價值逾900萬 同業揭真相：應多退少補

（示意圖非當事店家／達志／美聯社）

中國浙江杭州一間銀樓老闆透露，替客人加工業務增加，近一個月掃出多達1700克金粉、價值近人民幣200萬元（約新台幣920萬元）。相關說法曝光後迅速登上微博熱搜，但不少網友質疑，這些金粉是否來自顧客金飾加工過程中的「偷克重」；也有同業指出，金飾加工出現耗損屬正常現象，但業者應多退少補相同重量黃金，或折算現金賠償給顧客。

根據陸媒《極目新聞》報導，浙江杭州一間銀樓的鄭姓男老闆在社群分享一段影片，展示店內一批金磚是由日常加工過程中，留下的金粉回收提煉而成。鄭男表示，金粉主要來自打磨、修整時產生的細碎殘留，店內俗稱為「生活垃圾」，累積一個月後回收熔煉，重量達1700克，換算市值接近人民幣200萬元（約新台幣920萬元）。

廣告 廣告

影片曝光後，不僅引發網友熱議，還一度衝上微博熱搜排行榜上。但也出現質疑聲音，認為顧客原本交付的黃金在加工後，所產生的金粉理應屬於顧客，店家能累積如此大量金粉，恐怕代表實際交付給顧客的成品重量遭到侵蝕。

對此，該銀樓的員工5日發聲澄清，相關言論確實出自老闆本人，但強調並未偷扣顧客黃金重量。員工表示，店家採取「包損耗」做法，會在加工前即與顧客清楚溝通，若打磨後重量有差異，會依實際情況「多退少補」，確保顧客權益不受影響。

另據陸媒《中國藍新聞》報導，其他城市的銀樓業者也指出，金飾加工出現損耗屬正常現象，業界多半會主動補足相同重量的黃金，或折算現金賠償。至於加工過程中散落的金粉，雖會回收再利用，但實際能完整回收的比例有限。

有專家提醒消費者，委託打金或加工金飾前，應清楚了解店家是否包損耗、如何計算重量差異與補償方式，並保留相關單據與溝通紀錄，以避免日後產生消費爭議。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

68歲女看護再婚102歲老翁遭疑「騙婚奪產」 爆搶人大戰！律師逆風發聲

記憶體價格瘋漲 3大供應商「出招」奪下話語權

李千娜認輕率發言致歉！ 《世紀血案》片酬全捐慈林基金會