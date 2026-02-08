銀樓老闆掃出「1700克金粉」爽賺910萬！同行揪1疑點：太誇張

大陸中心／朱祖儀報導

近來黃金價格波動大。（圖／資料照）

近來黃金價格波動大，不僅帶動投資市場，還有不少人到銀樓重塑金飾。近來大陸浙江杭州一名銀樓店老闆就透露，工作打磨金飾的時候，會產生出不少「金粉碎屑」，但自己掃了一個月，發現掃出來的金粉竟價值200萬人民幣（約新台幣910萬元）。但不少網友看到消息，不禁質疑老闆有「偷金」的行為，還有同行認為過於誇張。

掃出1700克金粉 遭質疑偷金

據《中國藍新聞》報導，近來黃金市場出現歷史性的暴跌及暴漲，各地出現不少購金熱潮，就連銀樓回收黃金的工作量也增多。一名金店店長就說，平時店裡會有打磨剩下的金粉，對他們來說是「生活垃圾」，但沒想到一個月下來，竟掃出1700公克的金粉，焚燒提煉後竟價值約200萬元，他還笑說，「是不是太炫富、太高調了？」

但眾人紛紛質疑，「這種損耗只能說明是在騙金」、「金粉也是顧客的錢，不能因為磨下來就變成你的了」、「有意為之，變相偷客戶加工金飾的黃金」、「打磨出來的金子還是應該還給客戶。」

面對眾人質疑，該金店店長回應，客人到店打磨金飾，製作過程中難免會有損耗，但他們都會補給顧客，強調不可能偷金，「如果真是這樣，我們早就被舉報、被處理了。」

另外，有同行也說，現在金店一般都會補償損耗給客人，基本上不可能偷金，但一個月有1700公克的金粉量，仍讓人難以相信，因為一般磨金飾損耗率再千分之二至千分之三之間，若按照中間值來算，需每月加工68公斤黃金，才會產生1700公克金粉損耗，「68公斤不可能，這數字有點誇張。」

