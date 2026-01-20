銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺20日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。聯合報系資料照

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者表示，市場預估農曆年前很有機會站上每錢19,000元。

美國紐約商品交易所黃金期貨價格、倫敦現貨黃金價格昨日雙雙突破每英兩4,700美元關口，臺銀黃金存摺牌價開盤後最高衝上每公克新台幣4,822元，最終收盤在4,818元。銀樓黃金牌價最高每錢新台幣18,790元，較前一日上漲320元。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信分析，銀樓牌價創新高，整體黃金多頭趨勢不變，預期今年國際金價可望達到每英兩5,000美元，若觀察銀樓牌價，市場預期農曆過年前很有機會站上每錢19,000元，今年看到每錢20,000元的機率非常大。

此外，根據往年經驗，每年年底時，耶誕節前後期貨有結倉等動作，等到隔年1至2月則會有加倉或減倉轉換，因此金價有波動屬正常；目前也未見民眾大量出手賣金，應是抱持觀望態度，等待後續高點，但通常在農曆尾牙12月16日（2月3日）之後會有一波民眾選擇賣出，屆時市場也會比較活絡。

展望金價走勢，兩大首席經濟學家皆表示「不預設上限」，富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋表示，目前預估農曆年前金價有機會挑戰5,000美元，但長期來看不預設金價高點，且金價上攻力道有望持續到3月。

等到聯準會新任主席出爐，日本央行寬鬆貨幣政策告段落，格陵蘭事件和緩等，當市場擔憂情緒減少，黃金買盤就會回落，資金轉進科技股，建議想投資民眾，黃金配置控制在5至10%。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，首先，各國央行持續買進黃金，以因應央行不斷印鈔票發行貨幣、造成貨幣購買力下降的風險，成為長期金價支撐的主要動能。其次，川普任期還有三年，只要國際情勢與地緣政治不確定性升溫，便成為民間購買黃金的動能。

第三，若聯準會今年持續降息，利率下滑將導致黃金吸引力提升。即使金價短期僅區間震盪，不易出現大空頭，長期則不特別針對金價預設高點。

