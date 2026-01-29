銀樓飾金天價21650元 業者曝放5年賣翻3倍

▲國際黃金現貨價格不斷創新高，國內銀樓飾金每錢賣出價今（29）日也來到21650元天價。（圖／業者石文信提供）

[NOWnews今日新聞] 國際黃金現貨價格持續暴衝，每盎司一度衝上5598美元新高，國內銀樓飾金也再飆天價，今（29）日每錢賣出價來到新台幣21650元。銀樓業者石文信接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時透露，現在買賣都有，但在大家持續看好黃金後市之下，買的金額還是比賣的多1成多，7位數都很正常，若已放5年現在拿出來賣都已翻3倍，他更預估，年底飾金有機會上看3萬元，若沒到明年也會看到。

台銀最新研究報告指出，昨日雪梨金市以每盎司5188.95 美元開市，儘管美國利率決策會議在即，然消息傳出美國總統川普可能在會議期間公布聯準會下任主席人選，藉此吸引市場注意來淡化聯準會可能維持利率不變的立場，同時川普表示有另一支艦隊正駛向伊朗，引發美伊緊張局勢持續升級，地緣政治不穩疊加美國政策反覆，市場避險情緒高漲提振金價開盤後一路上漲至5300美元之上。

歐美時段，除美伊局勢緊張升溫外，歐洲安全議題亦持續發酵，持續為金價提供避險支撐，金價盤中漲至5312美元，惟金價短線急漲後技術面偏熱，加上市場靜待稍晚 FOMC 利率決策與後續政策訊號，追價買盤轉趨保守，高檔獲利了結賣壓出籠，金價自高位回吐並拉回至5243-5290美元區間震盪。

稍晚，美國聯準會維持利率不變，會後主席鮑威爾談話表示通膨與就業風險均有緩和，同時不排除升息選項，金價仍在避險資金推動下，強勢上漲再創新高，一度來到5598美元，目前拉回至5536美元盤整。

不過，國際金價的飆漲，也推升國內黃金存摺及銀樓飾金雙雙再創歷史天價，台銀以新台幣計價黃金存摺今日盤中每公克賣出價一度來到5607元，銀樓飾金每錢賣出價也來到21650元新高。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今日受訪時表示，若再漲下去，飾金年底每錢恐上看3萬元，若沒到，明年也會看得到。

也由於國際金價不斷飆漲，甚至現貨比期貨價格還高，石文信說，最近飾金買賣也很活絡，大戶更是論斤交易，7位數很正常，隨便5兩就7位數了，只是在市場持續看好黃金後市之下，買的金額還是比賣的金額約多1成多，目前大家還是惜售，拋金潮還沒出來，但只要放個5年，現在拿出來賣都翻3倍。

