銀樓飾金飆18220元天價 今年恐見2萬元

▲國際黃金現貨價格一度衝上4601美元，國內銀樓飾金今（12）日賣出價每錢也破萬來到18220元。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 由於伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治緊張局勢升溫，國際黃金現貨價格一度衝破4600美元，來到4601美元，也帶動國內黃金存摺飆天價，台灣銀行新台幣計價黃金存摺今（12）日每公克來到4685元，就連國內銀樓飾金每錢賣出價首度突破18000元，來到18220元，銀樓業者預估，若地緣緊張局勢未除及全球央行持續增持黃金，飾金今年不排除見2萬元。

台銀研究報告指出，上週五9日雪梨金市以每盎司4475.71美元開市，由於美國與委內瑞拉、伊朗、甚至格陵蘭，地緣政治紛爭緊張情勢不減，避險資金支撐金價止穩5日均線，惟短線美元指數反彈，同時市場靜待美國最新非農數據與最高法院即將對川普政府關稅合法性作出裁決，觀望性買盤使金價呈現上有壓下有撐，徘於4450至4475美元區間寬幅震盪。

歐美時段，金價先延續日間整理格局，於4465至4478美元窄幅波動，稍晚美國公布2025年12月非農就業人數5萬人，低於前值6.4萬人及預期值7萬人，短線觸發買盤帶動金價一度上探至4495美元附近，惟失業率降至4.4%，優於前值4.6%及預估值 4.5%，加上1月消費者信心指數初值爲54，連續第2個月小幅回升，引發金價上衝後高檔獲利了結賣壓，然10月和11月非農數據下修7.6萬人，仍進一步強化市場對美國勞動力市場降溫趨勢的預期，金價震盪後拉升突破4500美元。

如今更傳出美國總統川普將於13日與國安高層會面並聽取簡報，討論對付伊朗的各種選項，包括制裁、網路戰或空襲，以及提供星鏈協助當地突破網路被斷，進一步推升國際黃金現貨價破4600美元，一度來到4601美元，目前拉回至4572美元附近。

國際金價也推升台銀黃金存摺及銀樓飾金賣出價創天價，台銀新台幣計價黃金存摺今日每公克賣出價一度來到4685元，銀樓飾金掛牌賣出價每錢掛出18220元的史上新高，銀樓業者也持續看好未來黃金表現，飾金今年不排除見2萬元。

台銀報告也提到，全球3大造幣廠銷售數據顯示，2025年黃金與白銀價格創下歷史新高，但實物需求表現分化。美國鑄幣局黃金銷量大減逾55%，白銀銷量亦下降53%；澳洲珀斯鑄幣廠黃金銷量成長16%，但白銀需求下滑5%。英國皇家鑄幣局則逆勢而上，第四季黃金銷售激增144%，白銀銷量更飆升526%，首次購買者比例顯著增加，該局指出，白銀在2025年以英鎊計價漲幅達132%，並延續至2026年，地緣政治不確定性與供應憂慮持續推高價格。

根據世界黃金協會（WGC）最新報告，全球央行2025年第4季持續增持黃金，11月淨購買量達45公噸，延續10月的強勁動能，第3季至第4季前2月合計購金220公噸，較第2季增長28%，顯示即使金價高漲，各國央行仍策略性增持。

波蘭去年11月新增12公噸，累計持有543公噸，中國央行連續13個月增加官方儲備，11月再增1公噸，總量超過2300公噸，約佔總儲備7%，然其實際持有量可能遠高於公開數據。世界黃金協會認為，去美元化與多元化需求持續推動央行購金，短期內不會改變。

