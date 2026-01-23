銀樓飾金飆19650元 買金條塊不見得有貨
[NOWnews今日新聞] 國際黃金現貨價格再創歷史新高，每盎司一度來到4967美元，也帶動國內銀樓飾金再創新天價，今（23）日每錢賣出掛牌價來到新台幣19650元，銀樓業者透露，在市場持續看好黃金之下，近來詢問想買的人非常多，賣的人較少，像昨日金價一度拉回，就有客人花6位數購買黃金，今日想再補一些，價格又漲上去，業者預估今（2026）年國際金價上看至少5200美元，飾金賣出價一定會破2萬元。
台銀分析，昨日雪梨金市以每盎司4836.19美元開市，受到美國與北約已就格陵蘭問題達成框架協議，美國不會對歐洲多國加徵懲罰性關稅影響，歐美貿易衝突緊張局勢緩解，避險資金流出金市，壓抑金價快速下行至4771.78美元，吸引低接買盤陸續進場，金價震盪反彈突破4800美元後，續漲至4835美元附近。
歐美時段，金價先於4820-4838美元區間橫盤整理，後美國公布第3季實質GDP季增年率終值上修至4.4%，優於市場預
期，顯示經濟動能仍具韌性；同時美國上週首次申請失業救濟金人數亦優於市場預期，反映勞動市場低解僱態勢延續，抑制避險買盤追價意願，金價一度回測至4810美元附近，惟盤中美元指數走弱，使金價跌勢收斂並吸引低接買盤進場，金價止穩後反彈回到4830美元附近。
不過，稍晚美國總統川普表示，美國政府將對所有與伊朗進行貿易往來的國家加徵25%關稅，市場避險情緒復燃，金價快速上行站上4900美元後，更一度來到4967美元歷史新高。
國際金價再創新高，也帶動國內黃金存摺及銀樓飾金再飆天價，台銀黃金存摺今日每公克一度來到新台幣5070元，銀樓飾金賣出掛牌價也來到19650元歷史新高價。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，這波黃金再飆漲地緣政治因素大概占了65%，加上波蘭中央銀行批准再購入150噸黃金計畫，還有全球黃金ETF持有數增加。台銀研究報告指出，全球17檔主要黃金ETF，2026年1月21日持有數量增加1.431公噸。
雖然飾金價格也來到歷史新高，不過，石文信透露，這幾天詢問想買的人非常多，賣的只有一點點，可能市場持續看好金價，因此，大家都惜售。當然，也有人想獲利了結，上周有客戶拿舊金來賣，變現約7位數。
此外，由於昨日金價一度拉回，也有客人來花6位數購買黃金，只是今天又漲上去，讓想買的措手不及。他認為，若不是要炒短線，買入放個2年應該還是會賺。
只是，石文信也提到，現在黃金供不應求，台灣目前現貨也不是很多，若銀樓規模不大，客人要買金條、金塊，還不一定有現貨賣，也沒辦法馬上交貨，想跟同業調貨也可能調不到，同業當然會想自己賣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
