銀河系驚現「冰凍版新適居行星」 面積、公轉週期與地球相似

距離地球約146光年發現一顆大小與地球相近的潛在宜居行星「HD 137010 b」。（圖／翻攝自NASA／JPL-Caltech）

天文學家近日在距離地球約146光年的宇宙深處，發現一顆大小與地球相近的潛在宜居行星「HD 137010 b」。研究指出，該行星圍繞一顆類似太陽的恆星運行，約有50%的機率位於宜居帶內，不過其表面溫度可能低於攝氏零下70度，環境條件接近火星。

根據《衛報（The Guardian）》報導，由澳洲、英國、美國與丹麥的國際團隊合作完成的一項研究，分析NASA克卜勒太空望遠鏡（Kepler）延伸任務K2於2017年所取得的觀測資料，成功辨識出這顆候選系外行星。HD 137010 b的體積約比地球大6%，公轉週期也與地球相似，約為355天。

研究共同作者、澳洲南昆士蘭大學研究員Chelsea Huang博士表示，這顆行星距離太陽系只有150光年，相較於目前已知、位於類太陽恆星宜居帶內的行星克卜勒186f，HD 137010 b不僅距離近上4倍，亮度也明顯高了20倍，未來更有利於深入觀測。

報導指出，HD 137010 b是透過「凌日法（Transit photometry）」被發現，當行星短暫通過母恆星前方時，造成恆星亮度出現細微變化。這項異常最早由公民科學計畫「行星獵人」的一群公民科學家辨識出來，其中包括當時仍是高中生的研究第一作者亞歷山大維納（Alexander Venner）。

不過，未參與研究的斯威本科技大學天文物理學家Sara Webb博士也提醒，雖然這項發現「令人非常興奮」，但該行星仍屬「候選行星」，目前僅觀測到一次凌日事件，仍需更多數據才能正式確認其行星身分。她也指出，HD 137010 b雖可能類似地球，但也不排除是一顆「超級雪球星球」，表面覆蓋大量冰層。

