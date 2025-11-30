《銀河英雄傳說》作者田中芳樹驚傳「腦內出血」緊急送醫 現況曝光

日本知名小說家暨動畫作者田中芳樹驚傳腦出血緊急送醫。（圖／翻攝自田中芳樹・らいとすたっふ・銀河英雄伝説公式ポータルチャンネルYT）





日本知名動畫《銀河英雄傳說》原作的作者小說家田中芳樹，驚傳在去年因腦內出血倒下，即便經過了1年的休養復健，但是至今還是在克服後遺症所留下的影響，為復出創作持續努力當中。

「田中芳樹事務所」的事務代表人安達裕章在X上發文表示，感謝大家一直以來對田中芳樹作品的支持與喜愛，正好在1年前的2024年11月30日，田中因腦內出血倒下，可說幸運的是，他是在工作場所附近的便利店內倒下，店員立刻撥打了急救電話，並將他送往醫院，因為那天是星期六，工作人員都在放假，如果當時他在空無一人的工作場所倒下，後果不堪設想。

送往醫院後，醫護人員給予了適當的治療，但腦部的損傷仍然存在，並對運動功能造成了影響，由於當時的工作場所並非完全無障礙，因此他不得不清理掉數萬本書籍，並撤離了辦公室。

從發病至今已經過了1年，田中在今年夏天搬進了一個有護理服務的設施，並在這裡由親切的工作人員提供照護，正積極進行復健。他自己也說，「我還有很多想寫的東西呢」，現在也經常在筆記本上，寫字紀錄靈感。

田中芳樹的代表作之一，就是《銀河英雄傳說》。（圖／翻攝自田中芳樹・らいとすたっふ・銀河英雄伝説公式ポータルチャンネルYT）

安達裕章說，「這對大家來說是一個突如其來的消息，我相信各位也一定感到驚訝。但他自己（無論內心如何）始終保持冷靜，反而是我被他所激勵了」。

安達裕章提到，鑒於這樣的情況，預計未來一段時間內，無法發表新作，也無法舉行簽名會等活動，然而，正如先前所提到的，他並沒有放棄復出，所以懇請大家以寬容的心等待，感謝大家的理解與支持。

安達裕章最後呼籲，關於Twitter（X）上的一些回應，由於這類話題常會引來大量刷存在感的帳號留言，通常他們會選擇忽略，但在這件事上，希望大家能夠理解，因此暫時限制了留言區，還請大家見諒，再次感謝大家的支持，未來仍然請多多關照。



