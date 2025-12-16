「銀河號事件」重演? 美軍印度洋突襲中國貨船 銷毀運往伊朗物資

據美媒《華爾街日報》報導，美軍特種部隊近期在印度洋攔截了一艘中國貨船，並查獲所稱「運往伊朗的軍民兩用物資」。 圖:翻攝自墨寫東瀛話春秋

[Newtalk新聞] 據美媒《華爾街日報》( WSJ ) 報導，美軍特種部隊近期在印度洋攔截了一艘中國貨船，並查獲所稱「運往伊朗的軍民兩用物資」。據報導，當時該貨船正航行於斯里蘭卡外海，美方派出常規部隊與特種部隊共同登船檢查。

報導稱，美國不具名官員表示，情報顯示船上貨物可能涉及伊朗常規武器零件，並稱其運往伊朗公司。然而，登船檢查後，美方改口稱貨物屬於軍民兩用物項。美軍最終銷毀了相關貨物，並放行貨船。

廣告 廣告

這是近年來首次有報導指出，美軍攔截中國運往伊朗的貨物。分析認為，此舉顯示美方在國際航運中採取更為激進的海上干預手段，干涉中國與伊朗之間的正常貿易活動。

這是近年來首次有報導指出，美軍攔截中國運往伊朗的貨物。分析認為，此舉顯示美方在國際航運中採取更為激進的海上干預手段，干涉中國與伊朗之間的正常貿易活動。 圖:翻攝自墨寫東瀛話春秋

中媒《觀察者網》報導表示，中國外交界人士強調，中國與伊朗均為主權國家，有權自主決定貿易合作的對象和形式。美方在未向中方通報、缺乏充分證據的情況下，對中國貨船進行登檢並銷毀貨物，涉嫌違反國際法。根據《聯合國海洋法公約》，公海航行自由是國際法基本原則，各國船舶在公海上享有不受阻礙的航行權利。中國方面認為貨船作為中國主權的延伸，其航行理應受到保護。

報導指出，美軍此次行動依據其國內對伊朗的制裁法律，而非國際法或聯合國授權。專家認為，若以國際法標準衡量，類似單方面強制登檢和銷毀貨物的行為，與海盜行徑存在相似之處，中方有權採取措施維護合法權益，並要求美方承擔相應責任。

此外，報導還提及 1993 年的「銀河號事件」，當時中國貨船同樣在前往伊朗途中遭美軍強行登檢，並被迫中止航運 33 天。此次事件與之相比，登船和檢查過程相對迅速，但兩者均引發了國際社會對美方長臂管轄行為的關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美軍擬重大軍事重組 國會竟不知! 3司令部將遭降級 配合NSS貶低歐洲重要性

強調海格塞斯下令! 美軍又在東太平洋打擊3艘「運毒船」 8人死亡