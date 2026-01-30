銀河驚見「人類宜居行星」！大小、公轉週期與地球相似 科學家嗨翻

藝術家繪製的「HD 137010 b」假想圖。圖／翻攝自NASA

第二個地球真的存在嗎？日前由澳洲、英國、美國、丹麥組成的研究團隊，利用NASA的太空望遠鏡，發現一顆可能適合人類居住的行星，距離地球約146光年，估計比地球大約6%，環境條件則類似於火星，一樣也繞著一顆恆星運行。

國際研究團隊日前利用NASA凱普勒太空望遠鏡觀察到這顆行星，並將其命名為「HD 137010 b」。澳洲昆士蘭大學的研究員切爾西黃（Dr Chelsea Huang）表示，這顆行星的繞著恆星的軌道跟地球類似，公轉週期大約為355天，且這顆行星有50%的機率位於宜居帶。研究人員表示，「這顆地球大小的行星非常令人興奮，因為它的恆星距我們的太陽系只有大約150光年」。

事實上，「HD 137010 b」這顆行星的訊號最初是由一組公民科學家發現，而切爾西黃表示，團隊起初對此不敢置信，「但我們仔細檢查了兩次、三次…這是一個典型的行星凌日案例」。切爾西解釋說，由於這顆行星所繞的恆星亮度高、距離又近，讓他相信只要望遠鏡觀測技術成熟後，就可以仔細觀察它。

「HD 137010 b」所繞行的恆星更冷、更暗，這可能使得行星的表面溫度更接近火星，可能低於負70度。對此，天體物理學家、斯威本科技大學的偉柏博士坦言，「這項發現非常令人興奮，但仍需更多觀測結果才能將候選行星確認為真正的系外行星」，目前只觀測到1次凌日現象，通常要歷經3次觀測，才能達到標準。他認為，這顆行星有可能會覆蓋大量冰層，雖然這顆行星相當接近地球，但是以目前的速度來說，要前往可能要歷經數萬、數十萬年。



