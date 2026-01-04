一銀海外旅遊大撒幣 加2%回饋iLEO卡衝15%

出國旅行熱潮狂燒，第一銀行鎖定海外刷卡商機，新年度祭出全新信用卡優惠。一銀信用卡卡友在海外實體店家累積刷滿新台幣1萬元，上網登錄「暖心假期！外幣回饋活動」就能額外加碼2%；持鈦金商旅卡、一卡通聯名卡消費，回饋率最高更衝上5.3%、5.5%；而iLEo卡回饋率更高達15%，成為2026年「旅遊神卡」。

根據金管會統計，去(2025)年前10月份信用卡簽帳金額累計為4兆1,360億元，年成長6.65%，成長動能最大來自「海外消費」，不僅說明國人對海外旅遊的熱愛，也讓銀行發現「金雞母」。第一銀行於今(2026)年首季啟動全新信用卡回饋活動，3月底前持任一張一銀信用卡於海外實體商店刷外幣交易，累計滿新台幣1萬元，上網完成登錄就能獲得額外2%加碼。

以一銀鈦金商旅卡、一銀雙幣卡為例，不論歐洲血拼或美加大採購，海外刷卡1.5%現金回饋，疊加海外實體商家加碼禮、電子帳單加碼禮，海外消費回饋高達3.3%「無上限」，再加上「暖心假期！外幣回饋最高2%」活動後，回饋率直升5.3%，是旅遊咖必備的信用卡。

鍾情日本與韓國的民眾，可選用一銀一卡通聯名卡，設定電子帳單並以一銀帳戶自動扣繳卡費，今年底前在日韓實體商店消費均給3.5%現金回饋無上限，疊加2%新優惠方案後，回饋率激增至5.5%，再加上退稅好康，日韓瞬間變成「購物天堂」。

手中還沒有一銀信用卡的新戶，申辦「一銀iLEO卡」，外幣消費筆筆送2%刷卡金，使用電子帳單及設定一銀帳戶扣繳卡費後，海外實體商店交易再加贈1%現金回饋，若同時申辦iLEO數位帳戶，核卡後90天內外幣交易額外拿10%現金回饋。也就是說，基本回饋率就有13%，加計2%海外外幣回饋方案後，15%刷卡金輕鬆到手，登頂成為最新「旅遊神卡」。

