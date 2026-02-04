銀漸層貓毛色藏驚喜？飼主分享愛貓屁股「獨特顏色」宛如銀耳

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一隻外型看似普通的銀漸層貓，因為「與眾不同的屁股配色」在社群平台意外爆紅，乍看之下，牠擁有典型銀漸層的銀灰毛色與圓潤臉龐，但只要從背後一看，立刻就會被牠尾巴下方那一圈明顯的黃色毛髮吸引目光，讓不少網友忍不住驚呼「第一次看到這種銀漸層」。

據了解，這隻名叫「 Fiona 」的貓咪本身是一隻銀漸層貓，飼主原本只是單純記錄日常生活，沒想到卻被眼尖的網友發現異樣，「 Fiona 」正面看起來與一般銀漸層幾乎沒有差別，但當牠抬起大尾巴時，尾根與屁屁周圍竟出現一整圈偏黃的毛色，和全身銀灰形成強烈對比。

網友笑稱「 Fiona 」屁股這坨獨特的毛色好眼熟，像極了一朵新鮮的銀耳

(示意圖/Unsplash)

「 Fiona 」屁股這坨獨特的毛色因太過顯眼，讓不少網友誤以為牠是不是「拉在褲子裡」，各種猜測層出不窮，還有人直呼這畫面「怎麼那麼眼熟」，根本像極了一朵新鮮的銀耳，甚至直接拿出銀耳照片對比，相似度竟高達九成以上，留言區頓時充滿歡樂氣氛。

面對網友們的疑惑，飼主也特別出面解釋，強調「 Fiona 」的屁屁並不是因為髒了，而是天生毛色如此，她表示愛貓從出生開始屁屁周圍就帶有淡淡的黃色，但小時候還不明顯，隨著年紀增長，顏色才逐漸加深，最終形成現在大家看到的樣子。