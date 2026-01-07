銀獎肯定！台電屏東區處打造全方位身心健康職場

▲屏東縣長周春米親自表揚台電屏東區處榮獲衛福部「健康職場標竿獎」銀獎。屏東縣周春米縣長(左二)、台電屏東區處仇忠銘處長（中）、屏東縣政府衛生局張秀君局長(左)、台電屏東區處黃皇僑經理(右)合影。

【記者 王苡蘋╱屏東 報導】台電屏東區處參與衛生福利部國民健康署與勞動部職業安全衛生署共同舉辦之「114年度全國績優健康職場與優良推動人員」評選，榮獲「健康職場標竿獎」銀獎，今（7）日上午9時由屏東縣長周春米特別於縣府大樓再次表揚台電屏東團隊，肯定台電屏東區處在打造優質勞動環境上的卓越貢獻。

▲114年屏東縣衛生局輔導台電屏東區處職場健康體位推動計畫活動

屏東縣長周春米表示衛福部舉辦「114年度全國績優健康職場與優良推動人員」評選活動全台共有311家職場與35位推動人員報名角逐，台電屏東區處能脫穎而出獲得銀獎，非常肯定台電屏東區處長期以來不僅落實各項職業安全衛生法規，更在提升員工福利、推動工作生活平衡以及營造多元包容的職場文化上不遺餘力，在這邊代表縣府感謝台電屏東區處，配合縣府衛生局的輔導落實職場健康措施，績效卓越獲得中央肯定。

台電屏東區處仇處長表示，在推動114年健康職場計畫中，特別要感謝的是屏東縣衛生局潘巧柔營養師促成「職場健康體位計畫」，提供營養諮詢、心理紓壓、運動安全、有氧律動及肌力核心等共計44小時訓練課程，藉由豐富完善的內容安排，以及諸多專業師資的投入如計畫主持人大仁科技大學陳瑞娥副教授，共同主持人屏東科技大學徐錦興教授、協同主持人鄭詠展與林雅鈴兩位助理教授健康講座醫師、專業運動教練以及與屏東榮總營養師，讓計畫得以順利圓滿成功，對於參與員工的身心健康促進，有顯著的助益。

▲台電屏東區處健康促進活動-紓壓防皂手工皂DIY

仇處長另外指出台電為電力燃氣供應業，屬於高風險工作，首重安全，為確保工作零災害及穩定供電，須維持員工良好身心狀況以提高專注力及消弭職災發生，並以「尊重生命，關懷健康」為核心理念，積極推動健康促進，從員工【個人習慣】（點）出發，結合「三段五級」觀念，建構身心靈全人健康的【支持環境】（線），進而將健康影響力擴及員眷與社區（面）。

在具體的職場健康促進方案，推動的特色為：【健康】促進為首要、【職場】紓壓不可少、【標竿】前進齊步走、【銀】齡慢性病預防、【獎】勵機制多元化、工作平衡福利優、友善支持秉健康、活動設計全面化、贏（迎）向健康樂無窮、健康促進我願意。

在未來，台電屏東區處將以3大面向持續推動健康促進方案，第一：推展分齡層健促方案；第二：持續推動增肌減脂活動，強化體適能；第三：著重中高齡疾病管理及新世代心理素質以因應高張力工作負荷。在仇處長孜孜關懷員工身心健康，親力親為帶領員工參與各項健促活動下，共同建立「安全無虞、身心健康、幸福共好」永續健康職場。（圖╱台電屏東區處提供）