一銀發財米、發財錢母限量登場 特入金庫、「金山財神廟」祈福！

迎接2026年農曆春節，第一銀行特別準備「米滿倉·財滿庫」的發財米及「馳騁金路」馬年發財錢母贈送客戶；即日起，民眾只要到一銀分行洽辦指定業務，就可將發財米或錢母帶回家，數量有限，送完為止。

一銀多年來持續深耕臺灣、支持在地農業，今年再次嚴選花蓮富里米，並將「米滿倉·財滿庫」的意象融入包裝設計，首次結合存錢筒實用功能，特製五萬份「火馬迎新春，米滿倉·財滿庫」發財米，鼓勵民眾享用開運在地好米之外，也能透過存錢筒養成儲蓄習慣，新年聚財更守財。

每一份發財米都選定吉日放入金庫加持，並經同仁祈願祝福，才送到客戶手中；帶回家後可擺放在家中財位或辦公桌迎來好財運，也可將發財米放進米缸摻一摻，每天取出一點烹煮食用，藉由滿滿的火馬財氣，讓今年財運旺、鴻運開。

今（2）日起至2月23日，只要是一銀存戶或新往來客戶，前往各分行臨櫃申辦數位化服務（如：臨櫃約定或變更為電子對帳單並完成驗證、手機下載行動銀行APP）、完成行動支付綁定（如：台灣Pay），且加入一銀LINE官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務（如：開立證券戶/申辦信用卡/e-First智能理財/百元奇基/黃金存摺/外匯/保險等），即可將發財米帶回家。

此外，一銀「馳騁金路」馬年發財錢母已於吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，讓客戶在新的一年事業鴻圖大展、投資獲利廣納財富、全家平安順心，至一銀洽辦個人貸款的民眾，可向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，象徵財庫飽滿，正財、偏財「馬」上入袋。

