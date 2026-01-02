銀白世界！ 合歡山下冰霰夾雪 遊客嗨迎2026初雪

南投縣 / 綜合報導

冷氣團發威，南投合歡山凌晨下起冰霰，隨著溫度越來越低，冰霰開始夾雜飄雪，武嶺的積雪厚度約2公分，上山遊客看到2026年第一場雪，興奮得不得了，開始玩起堆起雪人、打雪仗，還有人赤腳站在冰上，感受真正的冰天雪地，仁愛分局警方也執行交通管制，上山車輛從昆陽開始就必須加掛雪鏈才能通行。

抓起一大把雪，盡情拋撒，遊客一早上到合歡山，迎接2026年第一場雪，開心得不得了，遊客：「(本來)今天沒有要請假，要回去上班，就是看到有下雪，就為了雪，多請一天假。」

冷氣團發威，合歡山凌晨下起冰霰，隨著溫度越來越低，冰霰開始夾雜飄雪，武嶺積雪厚度約2公分，遊客玩起堆雪人、打雪仗的遊戲。記者潘虹恩：「合歡山在今天早上清晨的時候，下起了冰霰，所以地上，都已經覆蓋了一層白霜。」

有遊客把寵物犬用毯子包緊緊保暖，還塞進暖暖包；還有前職棒投手，半夜和朋友衝上山，感受赤腳踩在冰天雪地的感受。前職棒投手許文錚：「喔，受不了，(沒有帶外套嗎)，沒有，我沒帶外套，(所以覺得很冷)，對。」

來自熱帶的越南遊客，也是生平第一次見到下雪，記者VS.越南遊客：「我覺得這裡很漂亮，很冷，(越南那邊也會下雪嗎)，沒有。」

仁愛分局警方執行台14甲線雪地管制，從昆陽要上到武嶺，必須加掛雪鏈才能通行，有民眾車輛沒雪鏈，只能徒步走上山，氣喘吁吁，記者VS.民眾：「當作爬山，(走多久了)，我從4點多走上來，(OK嗎)，不OK，(為什麼還要上去)，沒去過，來都來了。」

直到上午，武嶺的氣溫還是在零下2度，體感溫度零下4度，這波冷氣團讓全台冷颼颼，但遊客都把握機會衝上合歡山，迎接2026年第一場雪。

