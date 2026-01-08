銀白世界! 合歡山松雪樓雪花紛飛 積雪0.5公分

中部中心／ 張家維 蔡松霖 南投－雲林報導

強烈冷氣團，全台降溫，中部也有感！今天8日清晨，平地最低溫出現在雲林古坑6.7度，鄉內的樟湖國中及小學，學生上學卻"很溫暖"，因為「班班有冷氣」政策，教室可以吹暖氣；至於高海拔的合歡山、塔塔加以及鳶峰，甚至出現短暫飄雪！

白雪紛飛，刷出冷冷的天！8日早上合歡山松雪樓下雪了！地面上積雪，像是鋪上一層雪白地毯。

8日早上合歡山松雪樓下雪 積雪達０．５公分（圖／畫面來源：松雪樓提供）

由於地面積雪，警方指出，台14甲線29K至33K昆陽至松雪樓，限掛雪鏈通行；另外塔塔加也飄下白雪。

塔塔加地區排雲登山服務中心於1月8日8時42分開始降雪 降雪持續約12分鐘（圖／玉管處提供）





高山已經冷得下雪，平地也不遑多讓，8日清晨平地最低溫出現在雲林古坑鄉6.7度，樟湖國中小師生上學，體感溫度很刺激！外頭破10度的低溫冷吱吱，進到室內遙控按下去，暖風送出來。本來各個厚外套加身，過一回兒已經脫外套，還差點兒捲袖子！

８日平地最低溫出現在雲林古坑鄉6.7度 樟湖國中小師生上學 幸教室有暖氣（圖／民視新聞）

老師打趣地分享學校的特殊位置，位於海拔約800公尺的樟湖國中小，夏天涼爽，「班班有冷氣」的政策，對他們來說更是冬天急凍時「班班有暖氣」的實際。還好有冷氣，不！是有暖氣，校內一百多位學生可以在舒適溫度下室內學習。樟湖國中小因位處山區，以往冬季教室內外都是冷颼颼，現在可以暖呼呼。





