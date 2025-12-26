即時中心／顏一軒報導

全台冷颼颼！受到大陸冷氣團與水氣影響，玉山北峰於今（26）日清晨降雪10分鐘，惟因雪量不足，未完全覆蓋地面，無雪深；而合歡山氣溫也僅攝氏1.3度，更在6時39分至7時26分降下冰霰與冰雹，大小約1至2公分，銀白世界的美景讓人驚嘆。





由於大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，氣象署今日上午針對全台6縣市發布低溫特報，其中新北市、宜蘭縣為誠色燈號；桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣為黃色燈號。

快新聞／銀白合歡山！冰霰、冰雹齊下 台14甲線限加掛雪鏈通行

合歡山松雪樓前降下冰霰與冰雹。（圖／民視新聞翻攝）

根據觀測資料，今日玉山風口測站在清晨5時10分出現零下5.5度，玉山北峰氣象站也測得零下4.7度低溫。

降雨方面，今水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率；中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用。

此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

公路局埔里工務段也指出，台14甲線昆陽至大禹嶺路段（29K至41.5K)）道路潮濕結冰，為維護用路安全，今日8時起限加掛雪鏈通行。

快新聞／銀白合歡山！冰霰、冰雹齊下 台14甲線限加掛雪鏈通行

6縣市低溫燈號。（圖／中央氣象署提供）





