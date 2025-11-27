銀白山海美炸！九份山城「芒花季」綻放 3大賞景點一次看

隨著冬季逐漸報到，新北市瑞芳區的九份山城再度迎來一年最夢幻的芒花季。自11月起，漫山遍野的五節芒仍在陽光照耀下閃爍銀白光芒，搭配東北角遼闊的海天景致，交織成季節限定的壯麗風景。除了老街的紅燈籠、茶館與山城風情外，冬日的九份更加靜謐浪漫，適合家庭安排輕鬆的親子戶外旅程，在山巒與海風吹拂下留下珍貴回憶。

九份山城芒花隨風飛舞，與層疊山巒與海岸線交織成動人美景。（ 圖／新北市觀旅局提供 ）

新北市政府觀光旅遊局精選瑞芳三大人氣賞芒據點，包括視野遼闊的基隆山步道、攝影愛好者必訪的不厭亭，以及適合家庭輕鬆漫步的報時山，每一處都能以不同角度欣賞芒花盛放的景象，無論大人小孩都能盡情享受大自然的美好。

首先位於九份老街附近的基隆山步道，是許多旅客心中的必訪路線。由步道入口至山頂約40至50分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍，隨著高度增加，東北角沿岸景色也逐漸開展，登頂後山海連線的壯觀景色更是令人心曠神怡，親子共度戶外時光的絕佳地點。

基隆山步道滿山芒花飛舞， 展現特有的遼闊風光。 （ 圖／新北市觀旅局提供 ）

若想捕捉最具代表性的芒花美景，那麼102縣道上的不厭亭絕對不能錯過。這座視野開闊的觀景台長年是攝影愛好者的取景聖地，每當冬季來臨，翠綠山頭轉換成銀白景致，芒花在光影下輕輕搖曳，搭配蜿蜒山路從山巒之間延伸而下，畫面宛如動態風景明信片。不厭亭鄰近停車區，自駕族也能輕鬆前往，是冬日旅遊最佳休憩點之一。

站在不厭亭眺望滿山芒花隨風搖曳，隨手一拍都是美景。 （ 圖／新北市觀旅局提供 ）

想走親民路線的遊客，則可以選擇報時山步道。步道平緩好走，是小朋友也能輕鬆完成的親子路線，全長僅166公尺，步行約10分鐘即可抵達觀景平台，沿途芒花隨風飛舞，登頂後則可將水湳洞、陰陽海與基隆山等景致盡收眼底。步道入口位於勸濟堂停車場旁，交通便利、停車方便，無論親子或銀髮族都能輕鬆漫遊。

漫步在芒花環繞的報時山步道，觀景台視野開闊可輕鬆眺望陰陽海。（ 圖／新北市觀旅局提供 ）

目前正值芒花盛放期，新北瑞芳山城展現最迷人的冬季風貌，不論是親子出遊、朋友同行或情侶約會，都能在這片山海之間找到屬於自己的靜謐時光。更多活動資訊與即時旅遊內容，可上新北市觀光旅遊網或「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

