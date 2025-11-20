銀白芒草花海Ｘ無敵海景美拍！經典必打卡視角3大順遊景點推薦

文／景點+ Carol整理報導

銀白芒草同框滿版海景這裡拍！茶壺山步道黃金二稜煙囪稜，秋冬時不僅擁有遍布山頭的芒草花海，還能將無敵海景一同入鏡，快將登山情報、必打卡視角及3大順遊景點筆記起來！

茶壺山步道黃金二稜煙囪稜坐擁芒草同框海景畫面，吸引網友前往取景。（圖／laiyuping9520）

無耳茶壺山步道是一條適合健行及短程來回的登山步道，又名「茶壺山」，海拔約600公尺，從金瓜石往山頂望去，山頂形狀像是一隻沒有把手的茶壺而得名，走到茶壺山頂東邊可眺望太平洋，南望半屏山，還可賞基隆山與浪漫公路，從另一側還可以看到藍黃漸層的陰陽海，秋冬時整座山頭遍布芒花，是北部熱門的賞芒花地點之一。

廣告 廣告

於2025年11月15日拍攝的茶壺山步道黃金二稜煙囪稜芒草。（圖／laiyuping9520，以下同）

從黃金博物館或勸濟堂都能接到登山口，若選擇從「勸濟堂停車場」出發，可順道取景廢墟風紅磚牆「六坑斜坡索道」，接著往無耳茶壺山步行40分鐘，再繼續前行土路，到達煙囪稜小山徑即可左轉上山，爬行約3分鐘可到達，山徑路口有許多登山隊布條。

（圖／laiyuping9520）

（圖／laiyuping9520，以下同）

沿路多為階梯路段，其中最後一段較為陡峭，需用四肢攀爬，並搭配現場繩索輔助，另外，取景時除了必拍芒草同框海景畫面，也別忘了捕捉S型步道經典視角，將芒草花海、山頭及遠方涼亭一同入鏡。

（圖／laiyuping9520，以下同）

附近可開車順遊「水湳洞選煉廠遺址」、「黃金瀑布」、「九份老街」等3大景點，非常適合規劃一日遊！

【Info】

茶壺山步道黃金二稜煙囪稜芒草

地點：新北市瑞芳區，可導航至「勸濟堂停車場」起登

全台海拔最高28米雙聖誕樹來了！山谷燈光節3大燈飾聲光秀演唱會情報

》https://www.mook.com.tw/article/39051