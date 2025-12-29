銀白雪季藏危機! 雪霸國家公園2山友"失溫罹難"

中部中心/綜合報導

受到強烈冷氣團影響，高山白雪紛飛，雪霸國家公園也進入銀白雪季，不過卻一連傳出兩起山難事故，在匹匹達山和博可爾草原，先後有2名40多歲的山友，因為不敵低溫失溫罹難，將等天氣狀況穩定，大體才能經由直升機吊掛下山。





苗栗縣搜救隊員，充飢補充體力，再背起行囊，爬上陡峭邊坡，和時間賽跑，因為一行5人登山隊，26日從230林道小雪山登山口進入，前往苗栗泰安鄉，匹匹達山登山，其中一名40多歲男性登山客，疑似失溫昏迷，經過同行山友CPR搶救，還是沒有恢復生命跡象，大體得等到天候許可，才能由直升機吊掛下山，其他四名山友，則是先行下撤紮營休息。

同樣位在，雪霸園區的博可爾草原一帶，台中市的警消人員，挺進佈滿積雪的山林，因為27日傍晚五點多，一行五人登山隊，體力不支，其中一名40歲男性，失溫失去生命跡象．不幸罹難。





這兩起山難，分別發生在雪山西稜縱走路線上的匹匹達山東鞍營地，以及雪山西峰東南側的博可爾山草原，天氣寒冷，雪霸國家公園，進入銀白雪季，雖然美景如畫，但背後可能暗藏危機，民眾想在雪季登山，還得多留意自身狀況。





