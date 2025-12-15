銀色浪潮來襲 113年高齡給付突破1.3兆元續創高

（中央社記者潘姿羽台北15日電）主計總處今天公布113年社會保障支出統計，受到人口高齡化影響，高齡給付已經連續6年破兆元，去年達新台幣1兆3016億元，續寫新高，且占比逼近5成。主計總處官員表示，人口高齡化趨勢持續，退休金支出增加，料將持續推升高齡給付規模。

社會保障支出（Social Protection Expenditure, SPE）是指政府為了減輕家庭或個人承受人生各階段的風險或負擔，包括高齡、身心障礙、遺族、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、職業傷害、住宅及其他功能，提供或依法施行的健康及生活保障，具有所得重分配及促進特定保障目的等功能。

廣告 廣告

主計總處統計，113年台灣SPE為2兆6953億元，年增618億元或2.3%。113年SPE占國內生產毛額（GDP）比重為10.5%，較112年減0.7個百分點，主因GDP年增率高於SPE年增率；除以期中人口的人均SPE為11.5萬元，則增2312元。

台灣長期以來面臨少子化、高齡化等人口結構挑戰，高齡支出持續成長，108年起已經連續6年突破兆元，113年更已占整體社會保障支出幾近半數。

主計總處指出，依功能別分，以「高齡」1兆3016億元、占49%最多，其次為「疾病與健康」8639億元、占32.5%，兩者占比合計逾8成；另外，「家庭與小孩」占7.6%，比重逐漸提高，其餘7項功能別占比均低於3.0%。

從主計總處統計可看出，113年高齡給付的1兆3016億元，其中有1.1兆元為社會保險，內容大多為退休金相關。主計總處官員坦言，未來65歲以上老年人口愈來愈多，退休金給付隨之上揚，加上政府推動長照服務，可以預期高齡給付規模將持續擴大。

與112年相較，有8項功能別給付增加，其中「高齡」給付增加833億元、成長6.8%最多，主因退休給付請領人數成長、長照量能與給付增加；其次「家庭與小孩」給付成長3.4%，主因是0至3歲托育補助調高、新增拉近公私立學校學雜費差距及相關配套措施（包括定額減免私立大專學雜費3.5萬元、加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中職全面免學費、精進就學貸款申貸及還款措施等），以及大專校院學生校內住宿補貼等所致。

為了瞭解台灣社會保障涵蓋狀況，主計總處今年起於發布SPE統計時，也按年編布「社會保障總體有效覆蓋率（Social Protection Coverage,SPC）」。

主計總處今年首次發布105至113年SPC統計結果，從105年91.5%逐年增至113年94.8%，主因是近年政府持續推動少子女化對策計畫，擴大發放育兒津貼（如取消「父母未就業」限制等），以及低、中低收入老人生活津貼依據「最低生活費」標準調整，致領取現金給付人數增加，加上勞工、農民職業災害保險強制納保等影響，使得SPC逐年上升。

主計總處官員指出，根據ILO提供資料，112年有19個國家SPC達100%，並列第一，多為北歐國家如瑞士、瑞典、芬蘭、丹麥等，不過新加坡也在內；台灣以94.7%排名第30名，日本94.6%第31名，南韓80.2%位居60名，中國75.6%為第68名。（編輯：潘羿菁）1141215