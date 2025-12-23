銀色聖誕預備！冷氣團明起報到冷4天 高山有望下雪

明天下午起冷空氣逐漸南下，北台變天轉濕冷，本島平地最低氣溫約可降至10度，3000公尺以上的高山有機會下雪，預計這波低溫將影響至27日。(資料照) 圖：翻攝自雪霸國家公園官網

[Newtalk新聞] 今(23)天天氣晴朗，各地明顯回暖，高溫上看30度，不過氣象專家吳德榮指出，明天下午起冷空氣逐漸南下，北台變天轉濕冷，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，有機會成為入冬第2波「大陸冷氣團」，3000公尺以上的高山有機會下雪，預計這波低溫將影響至27日。

吳德榮指出，今日至明上午、季風減弱，各地晴朗穩定、明顯回暖，白天舒適微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為：北部16至28度、中部14至30度、南部15至30度、東部15至29度。

根據最新預報顯示，明天下午冷空氣逐漸南下，北台變天、氣溫漸降。25至27日冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率，亦應注意衣著調整。

由於強度略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，有機會成為入冬第2波大陸冷氣團；雪(零度)線降至3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率。

另外，28日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升；29日季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

