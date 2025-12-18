銀行不動產貸款總量 央行鬆手由各銀行控管

眾人引領期待的央行第四季理監事會結果出爐，完全符合市場預期。央行維持利率政策不變，第七波房市管制仍持續，並未鬆綁，但最令外界意外的是，央行放手，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。央行總裁楊金龍強調，管制仍持續，只是給銀行彈性，「銀行目標自己訂，但仍要告訴央行目標和實際數據。」

央行今（18）日舉行今年第四季理監事會，楊金龍說，今天會議蠻順利，因為理監事意見和市場預期相符，利率政策維持不變，連7凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各維持2%、2.375%及4.25%。

楊金龍指出，考量國內外經濟金融情勢，通膨降至2%以下，今年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和，但全球經濟前景不確定，以及美國經貿政策對國內經濟影響，因此維持政策利率不變，以穩定整體經濟金融穩健發展。

明年起 不動產總量由銀行管

至於建商最關切的房市管制？楊金龍說，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩，考量央行近一年自主管理不動產放款總量目標，銀行多落實執行，且不動產放款相關指標都改善，明年起，銀行不動產總量回歸由銀行內部控管。

房市部分，楊金龍強調，第七波選擇性信用管制仍持續，並未鬆綁，只是給銀行彈性，對銀行態度變鬆，銀行每季目標由銀行自行決定，但銀行仍要每月通報央行目標和實際數據，央行也會專案金檢，仍以支持無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等政策為主，並不應該解讀為鬆綁。

楊金龍指出，民眾目前對房價上漲預期心理趨緩，全體銀行不動產貸款占總放款比率，由去年6月底高點37.61%降到今年11月底36.70%，整體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額和建築貸款餘額年成長率都出現下滑，截至11月底33.197%、4.81%和0.68%。