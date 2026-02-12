銀行主管載女員工載回家 路邊停車性侵得逞！下場慘了

高雄一名女子遭銀行主管在車內強制性侵得逞。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄一名女子小琪（化名）在某知名銀行工作，某日主管阿豪（化名）開車載她回家時，將車駛至昏暗無人的路邊，並以言語威脅逼迫小琪進後座，最終性侵得逞。小琪事後憤而提告，高等法院高雄分院判決阿豪有期徒刑3年8月，全案仍可上訴。

銀行女員工剛入職遭狼主管性侵

判決書指出，小琪入職不久，她的主管阿豪於2022年6月6日藉口開車載她回家，途中將車駛至小港區某交叉路口附近，並以言語威脅「不進去我就把妳衣服褲子脫掉」，逼迫小琪上後座。隨後小琪被迫脫去上衣，阿豪對其脖子與胸部親吻並性侵。

小琪第一時間向男友求助，隨後又撥電話給男友的部隊學長，表示自己想要離職。學長察覺異常，推測可能與其主管行為有關。他表示「因為小琪對工作很有憧憬，應該不可能要離職，且她之前提過，會跟主管工作到比較晚」，然而小琪對此避而不談，學長察覺不對勁，掛掉電話後立即向113報案求助，事件因此曝光。

主管否認犯罪 稱兩人合意性交

對此，阿豪辯稱與小琪為合意性交，否認有犯罪行為，他表示當時兩人處於曖昧關係，事後是因為自己對小琪說出「你以為我真的要上你喔」的言語，才引發小琪不滿提告。

法官認為，小琪返家後向男友與友人哭訴，隨後報警提告。醫院檢查及身心科診斷結果也顯示，她出現創傷後壓力症候群的症狀，相關證詞與事證相互印證，具可信度，若雙方為合意性交，阿毫無需言語嘲諷，加上小琪第一時間即尋求他人協助，並有就醫紀錄佐證，認定女方的指控並非捏造。

法院審理認定，阿豪利用主管的職權，並以體型優勢對員工實施強制行為，嚴重侵害被害人性自主權。犯後還拒絕認罪，未與被害人達成和解，情節重大。依強制性交罪，判處有期徒刑3年8月，全案仍可上訴。

