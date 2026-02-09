銀行主管載女部屬下班伸狼爪 車內性侵瞎扯「曖昧」下場慘

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某知名銀行主官阿展(化名)晚上載公司新人甲女下班返家，途中在車內將她拉到後座，涉嫌強行脫衣性侵，被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處徒刑3年8月。

警方調查，被害人甲女對銀行業務非常有興趣，前往某知名銀行應徵面試，被告阿展碰巧是主考官之一，後來她錄取，並成為其部屬。

2022年6月6日晚間9點半，阿展開車載甲女下班，途中停在小港區某交岔路口附近後，強拉她到後座，涉嫌親吻頸部、胸部，進而指侵得逞。

阿展辯稱，2人處於曖昧關係，為合意性交，並因行為後對甲女說：「你以為我真的要上你喔」不當言論，引發她生氣才提告，否認犯行。

甲女指出，當天阿展開車特別慢又在繞路，車子停在學校後方巷道後，要脅她到後座，否則要脫其褲子，進入後就對她扯衣亂來。

一、二審法官開庭調查，甲女受害第一時間有向友人告知，並有醫院驗傷證明，依強制性交罪，判處阿展有期徒刑3年8月，仍可上訴。

