銀行代理人革命來了！麥肯錫管國霖：導入AI要精準，別再百花齊放

迎向2026，AI會帶來哪些新契機？麥肯錫最新報告顯示，銀行業正處於「業績火熱、估值冰冷」的斷層，獲利創高卻換不回市場信心。為此，專家獻策並獨家拆解如何透過「AI代理人」革命重塑流程，才不會在AI浪潮中錯失良機。

麥肯錫日前發布《2025 麥肯錫全球銀行業年度回顧》與《2025 年AI應用現狀》全球調查兩份最新研究報告，儘管全球銀行業的財務績效在2024年創下歷史新高，但在整體成長趨緩、利潤率縮小以及競爭壓力加劇的情況下，銀行業已邁入一個更具挑戰的階段。

截至2025年6 月，全球銀行業估值遭到市場明顯折價，從數據對照來看，全球銀行業的市價淨值比（P/B）約為1.0倍，幾乎等同帳面價值；相較之下，全產業平均 P/B 約3.0 倍，估值落差高達約67％，也讓銀行業成為全球主要產業中，最被市場「壓價」的板塊之一。

麥肯錫在報告中直言，問題並不在於銀行是否具備獲利能力。事實上，銀行業已在2024年交出歷史新高的獲利成績單；但直到2025年年中，資本市場對其未來能否持續創造價值，仍抱持高度保留態度。這種信任落差，使得估值鴻溝不僅未能收斂，反而成為銀行業揮之不去的結構性陰影。

積極導入AI或不導入，銀行報酬率落差8%

不過，大規模應用AI逐漸成為少數能顯著提升生產力與資本效率的方法之一，麥肯錫模擬顯示，積極導入AI的銀行，ROTE（有形股東權益報酬率）可增加 4％；反之，則可能衰退2％到4％。

「兩者之間高達8％的落差，將決定誰能生存。」麥肯錫資深顧問管國霖解釋，ROTE是評估銀行實質價值的關鍵指標，計算時排除商譽等無形資產，更能反映AI對股東權益的拉動，隨著2025年利率環境轉向，市場正謹慎觀察金融業的表現。

真正的變革是什麼模樣？管國霖分享了一個令人震撼的亞洲領先案例：一家壽險公司為其近百萬名業務員配置了「Master Agent（代理人）」架構。他舉例，這個Master Agent扮演智慧大腦，能自主調用20個具備不同功能的子Agent：從分析客戶 CRM 輪廓、生成個人化提案，到自動在WhatsApp等社群通路精準推送。

「這不是效率倍增，而是數十倍等級的維度跨越，」管國霖說。在這種模式下，業務員不再需要耗費數小時準備會議，幾秒鐘內就能獲得最佳策略。這正是台灣銀行業目前從生成式AI跨向AI Agent階段，最需要追趕的距離。

AI不是IT專案，而是「砍掉重練」的管理革命

只是，為何台灣導入AI感覺「雷聲大雨點小」？麥肯錫全球資深董事合夥人鐘惠馨（Rachel）直指核心：許多銀行把AI當成「穿著西裝，不合就修改，但改的還是西裝。」

「AI 導入卡關，通常不在技術，而在於部門間的權責劃分與流程抗拒。」鐘惠馨觀察，若由IT單位主導，目標往往聚焦在模型準確度，而非「決策的改變」。又或者，交由各部門自行運用AI嘗試解決痛點，資源分散猶如百花齊放，雖然全體總動員，但交出來的成果通常不夠顯著。她強調，AI 轉型必須是經營層的戰略事項，「關鍵在於企業是否真的願意為了AI，重新設計自己流程架構。」

針對監管顧慮，鐘惠馨提出「人機協作」的解方：讓 AI負責「直檢」，人負責「最後一哩路」。「不論是在設計或最終交付階段，都可以保留人工審閱的角色。我們設計一套Quality Check AI（AI質檢系統），將所有監管要求、禁忌用語納入其中。在提案交付前先由 AI 完成合規掃描，再由人類銷售人員進行 Last Mile （最後一哩路）的人工確認。這種設計讓內部效能提升，卻不犧牲安全。要快，其實可以很快。」

目前台灣速度相對保守，主因在於Agent技術近半年才快速成熟。鐘惠馨認為，當基礎建設如CRM（顧客關係管理）與產品平台到位，轉型速度將會大幅超車。

優先順序改變，法遵成為「第一道防線」

在追求效率的同時，AI 治理（Governance）是銀行不可迴避的硬課題。管國霖指出，企業必須做到「透明、可追蹤、可回溯」，而這需要翻轉傳統的防線觀念。

「現在領先的機構會把 Compliance（法遵）、Risk（風險）、Legal（合規） 納入『第一道防線』。」管國霖解釋，這與過去將法遵放二、三道防線的做法截然不同，目的是確保從模型設計的第一天，資料來源與決策邏輯就具備「可解釋性（Explainability）」。

技術上，銀行可以透過建立大量「Mini Agent」來測試流程中是否存在偏誤或風險，並始終保留「Human Level（人工層級）」作為最後把關。管國霖總結：「我目前尚未看到任何領先公司會完全拿掉人為把關，人工監督仍是不可或缺的一環。」

資本精準化：從「大水漫灌」到「智慧滴灌」

除了技術，報告也重申資本管理的「精準化」。管國霖用了一個生動的比喻：「過去的資本管理是大水漫灌，水流向整片田地，卻浪費在雜草上；未來需要的是『智慧滴灌系統』。」銀行應透過 AI 偵測單一資產、單一客戶的報酬率，將珍貴資本精準滴在能結出高回報果實的「根部」，同時積極發展「輕資本營收」，如財富管理、風險轉移機制，讓銀行不占資本也能賺錢，進而推升 P/B 估值。

台灣銀行業目前正處於「老屋翻新的智慧升級」轉捩點。這場變革不僅是技術升級，更是一場關於權責、流程與治理的權力重整。管國霖提醒，惟有勇於打破部門高牆、重新定義人機分工的機構，才能在盛世後的寒冬中，更進一步建立護城河。2026年即將到來，銀行業的「代理人革命」準備好了嗎？