銀行信貸優惠鈔給力 買電動車可貸5百萬

年末為傳統消費旺季，銀行推出信貸優惠專案方便民眾周轉。玉山銀行針對購買電動車的民眾，提供一段式利率最低2.86%，e指信貸首期利率只要0.01%。王道銀信貸免開辦費、台北富邦信貸免手續費。申請中國信託Online貸抽GoPro攝影機，永豐數時貸線上簽約最快10分鐘撥款。凱基則祭出最長10年期限，讓客戶降低每月還款金額。

開電動車不僅環保，馬力與舒適度都不輸給傳統油車，讓不少人興起購買念頭。玉山銀行設計電動車專屬貸款方案，符合資格者免提供財力證明，最高可貸500萬元，採一段式利率2.86%起，總費用年百分率3.13%起。針對一般貸款客戶則有e指信貸方案，最長可貸7年，首期利率只要0.01%，開辦費用最低2,000元。

王道銀行信貸優惠專案起跑，年滿18歲且有固定收入，年收入大於等於24萬元即可申請，開辦費限時0元，最高可貸500萬元，總費用年百分率2.25%起。台北富邦「富邦信貸」全程可透過網路申請，手續費限時0元，首期利率0.01%，第2期起最低3.50%，最高可貸500萬元，貸款時間最長7年。

中國信託Online貸最高額度達800萬元，手續費3,000元起，總費用年百分率3.30%起。即日起至12月底祭出抽獎活動，只要成功申貸完成撥款，就有機會把「GoPro HERO13 Black全方位運動攝影機」帶回家，適合用來記錄旅遊生活或運動過程。

永豐銀行「數時貸」最高能貸800萬元，手續費限時0元，總費用年百分率2.43%起，只要在營業時間內上網申辦，最快1小時內就會有專員回覆，線上簽約後最快10分鐘就能撥款。凱基銀行「信貸神助攻」最高可貸金額高達1,000萬元，貸款時間最長10年，可以有效降低每月還款額度，限時免開辦費，總費用百分率為3.17%~16.78%。

