銀行優惠一次看！普發1萬登記拿好禮 iPhone、機票等你帶回家

全民普發1萬現金在即，台灣各大銀行也準備了眾多好禮活動，吸引民眾可以透過ATM現領，或直接網路登記入帳，除了點數回饋、優惠券，還有iPhone17、日本沖繩雙人來回機票等好禮等著讓民眾抽獎抽回家。

●玉山銀行

即日起至114年12月31日，針對玉山全新存戶，只要符合資格者，首次且同時開立臺幣和外幣數位帳戶，於線上開戶流程輸入任務代碼「CASH10K」，登記普發入帳玉山數位存款帳戶，並於活動前完成申辦玉山帳戶自動扣繳本行信用卡費，及綁定玉山LINE個人化服務，即可享刷卡金800元回饋，限量2萬名。

此外，不限新舊玉山存戶，活動期間內登記普發一萬撥入玉山銀行帳戶者，完成玉山銀行LINE個人化通知綁定如設定信用卡消費通知、貸款通知等 ，即可抽iPhone 17 Pro 256G、日幣10萬圓，以及刷卡金1萬元、8千元、5千元。

●LINE BANK

即日起至114年12月31日止舉辦「全民同享」現金抽獎活動，民眾凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且有成功入帳，就能賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會；若為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會。

●土地銀行

即日起至115年1月16日，民眾只要使用本行ATM選擇「全民+1政府相挺」活動提領現金即可獲抽獎機會，獎項為頭獎10名紅利點數80,000點（等值新臺幣8,000元，以下同）、貳獎80名紅利點數8,000點（等值800元）及參獎800名紅利點數800點（等值80元），預計活動將抽出890名幸運兒，分別發放「臺灣Pay」金融卡紅利點數10名80,000點、80名8,000點、800名800點（等值8,000元、800元、80元），但必須綁定「臺灣Pay」或「土地銀行行動支付APP」，並於116年12月31日前折抵消費金額使用。

●台灣銀行

114年11月1日起至114年12月31日止，未曾開立過「本行數位存款帳戶」本國自然人用戶，首次申請並完成開立本行「新臺幣數位存款帳戶」及「外匯數位存款帳戶」，並於政府公告之「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元網站登記申請以該新臺幣數位存款帳戶為普發現金匯入帳戶，並成功入帳之用戶，可獲得加碼回饋金100元。

●華南銀行

114年11月5日至115年4月30日，華南銀行存戶至政府「全民＋1政府相挺」「登記入帳」選華南銀行，且完成本行LINE個人化服務綁定，「登記入帳」至華南銀行帳戶(含SnY數位帳戶)，並綁定華南銀行官方LINE個人化服務，就有機會抽中蘋果iPhone 17 256GB、Line Points點數50 點。

此外，華南銀行針對「薪轉戶」也舉辦「薪轉好運，普發加碼禮」活動，114年11月5日至12月31日期間，用戶至政府「全民+1 政府相挺」網站，「登記入帳」選華南銀行，即可獲得一次抽獎，有機會獲得 STUDIO A 好禮即享券5千元、MUJI 無印良品好禮即享券300元、家樂福好禮即享券100元、LINE POINTS 100 點等好禮。

●合庫銀行

114年11月5日至115年4月30日，持有合作金庫銀行個人信用卡者，於「全民+1 政府相挺」普發現金官網採「登記入帳」方式並以本行存款帳戶成功入帳或於本行ATM領取「全民+1 政府相挺」成功提領現金，以及使用合庫銀信用卡一般消費每累積達1萬元即獲得抽獎機會，把8萬元、1萬元、1千元、100元刷卡金抽回家。

此外，合庫銀於114年11月17日至115年4月30日期間舉辦「ATM領現抽iPhone 17活動」，民眾在合作金庫銀行ATM透過「全民+1 政府相挺」頁面領取新臺幣10,000元整成功者，即可獲得抽獎資格，現抽iPhone 17 （256GB），若用合庫金融卡再加碼抽台灣Pay紅利點數888點。

●台新銀行

銀行舉辦「ATM 領取天天抽獎，最高可獲萬點回饋」及「線上登記入帳同享好康，抽萬點再領優惠券」活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元；新戶開立Richart數位帳戶，亦有機會獲得限量Richart行動電源。

「ATM 領取天天抽獎，最高可獲萬點回饋」：

114年11月17日至12月14日，民眾只要透過全臺台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過5,000名幸運得主，最高可獲得10,000點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

線上登記入帳同享好康，抽萬點再領優惠券：

民眾只要在政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並輸入台新銀行存款帳號，依照步驟完成登記，1萬元將於指定日期自動入帳。114年11月5日至12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於114年12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point 10,000點。此外，響應「全民+1政府相挺」，登入台新網路/行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、雅虎購物中心7折券等超值優惠券。

●元大銀行

114年11月5日至115年2月28日，用戶於「全民＋1政府相挺」網站登記入帳至元大銀行新臺幣存款帳戶，或持元大銀行金融卡至元大ATM領取，就有機會抽到1萬回饋金；若用戶指定入帳「元大數位存款帳戶」，再享加碼抽10萬回饋金。

●彰化銀行

114年11月5日至115年4月30日止，用戶登記入帳至本人名下之彰化銀行「e財寶數位帳戶者」，於活動結束後由系統隨機抽出120名獲得「柴寶幣」1萬元；若用戶在114年11月5日至115年5月31日期間，完成LINE官方帳號個人化服務，並使用彰銀信用卡消費，累積達1千元者，則有機會獲得6萬刷卡金。

●臺灣企銀

自114年11月5日起至115年2月28日止，臺灣企銀存款帳戶客戶於期間內完成以下任務，即可獲得抽獎機會把，2萬元、1萬元、2千元、台灣Pay紅利點數1千點、Hokii零錢包，共510個中獎機會抽回家。

任務一（擇一）：

登記入帳在活動期間於財政部「全民+1 政府相挺」網站，設定新臺幣(以下同)10,000元「登記入帳」至臺灣企銀存款帳戶並「實際入帳」之客戶，每一筆成功入帳可獲得1次抽獎機會。

ATM領現：在活動期間持臺灣企銀晶片金融卡至本行ATM，輸入身分證字號(或居留證號)、健保卡卡號，經身分核驗正確後，直接領取普發現金10,000元，每一筆成功領現可獲得1次抽獎機會。

任務二：

完成任務1（登記入帳或ATM領現）且已申請Hokii數位會員之客戶，再加碼獲得1次抽獎機會。

●兆豐銀行

114年11月12日至115年4月30日，民眾登記入帳選「兆豐銀行」帳戶，並刷兆豐信用卡累積新增一般消費達１萬元，即享１次抽獎資格，有機會獲得1萬刷卡金、猛獅文青包和行李電子秤。

●永豐銀行

114年11月17日至12月31日前，客戶使用永豐銀行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票及大全聯1萬元禮券；若客戶選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee 16,888點或遠東SOGO百貨5,000元即享券。金Bee可至「小蜜豐」點數平台兌換刷卡金、電子禮券、美食饗宴、質感居家、旅遊交通及渡假住宿等主題超過百項商品。



