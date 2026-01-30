銀行公會：銀行春節停止催收作業 讓債務人好過年

（中央社記者呂晏慈台北30日電）農曆春節即將到來，銀行公會今天表示，已協調各會員銀行、委外催收機構於今年2月14日至22日農曆春節連續假期期間，停止各項催收作業，使債務人可安心過年。

銀行公會今天透過新聞稿表示，為體恤有還款困難的債務人的感受，各會員銀行將於農曆春節連續假期期間停止各項催收作業，包含簡訊、信函、電話、拜訪、強制執行債務人的動產或不動產等一切活動。

銀行公會說明，體恤措施包括持續宣導債務協商相關資訊，請有困難的債務人儘速與債權金融機構聯繫辦理相關協商事宜。

銀行公會提醒，債務人切勿輕信不法代辦債務協商公司保證協商成功的承諾，民眾若有債務問題，可於上班時間洽詢各金融機構協商服務專線，或者撥打銀行公會債務諮詢專線，全體銀行將竭誠為民眾解答所有債務方面的問題。（編輯：楊凱翔）1150130