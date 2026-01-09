銀行匯美元稱買精品包 台中婦遇假交友投資詐騙

（中央社記者蘇木春台中9日電）王姓婦人認識從未見面的網友，對方以「投資黃金指數」為由要求匯款，王姓婦人以買精品包名義到台中市某銀行要匯美元，行員發現有異報案，員警到場確認為詐騙手法，及時阻詐。

台中市政府警察局第一分局今天表示，西區派出所日前接獲銀行通報有民眾疑遇詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，王姓婦人臨櫃要匯款，行員關懷詢問時，王姓婦人稱要買「精品包」，但無法清楚說明細節、支吾其詞，行員發現有異報案。

經警方取得王姓婦人同意，協助檢視王姓婦人手機通訊軟體LINE對話紀錄，從未見面的網友以「投資黃金指數」為由，要求匯款2萬美元（約新台幣63萬元）到香港帳戶。王姓婦人無法負擔，對方指示先匯款3060美元（約新台幣9.7萬元），還指導如果被銀行詢問，務必統一回答「購買精品包」。

員警判斷這是典型「假交友投資」詐騙手法，向王姓婦人舉例相關案例勸導後，王姓婦人決定取消匯款，並感謝警方與行員協助。（編輯：李明宗）1150109