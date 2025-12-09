銀行員也攔不住！總務收到「1封信」公司秒噴1700萬 最新詐騙手法曝光

生活中心／王文承報導

一名公司總務在上班期間收到一封Gmail郵件，點開後照著指示操作，結果銀行帳戶內1700多萬元竟在短時間內被騙走。（示意圖／資料照）

詐騙手法再度進化，這次更鎖定許多公司的錢財！一名公司總務在上班期間收到一封Gmail郵件，點開後照著指示操作，結果銀行帳戶內1700多萬元竟在短時間內被騙走，連銀行行員都沒察覺異狀。

總務收1封信公司秒噴1700萬 詐騙手法曝



內政部警政署「165打詐儀表板」分享這起案例。受害者任職於一間傳產公司的總務，主要負責行政作業。某天，他在 Gmail 收到一封寄件者信箱為「alonswinfredrgermanbl@gmail.com」的電子郵件。信中寫著：「我是經理OOO，因要事安排，請你協助加入財務 LINE。」並附上群組QRcode。他誤以為真的是主管來信，便依照內容加入群組。

沒想到，這封信正是詐騙集團發送的。總務加入群組後，詐騙成員立刻模仿主管的語氣，不斷傳送資料，並要求：「等等有一筆款項要付，公司目前可動用資金還剩多少？」總務毫不疑惑地彙整財務資料後，直接回傳給對方。

詐騙集團接著以「有幾筆訂單進來，需要先墊付款項」為理由，要求他進行匯款，並提供一組銀行帳號，還強調必須在當天完成。總務依指示前往銀行，先後匯出18萬、10萬及27萬美元，共55萬美元（約新台幣 1700 萬元）。

事後，公司發現遭遇釣魚郵件攻擊，才確認這一切都是詐騙，導致公司損失高達1700多萬元。他無奈表示，當時銀行行員有詢問匯款用途，他還天真地回答是「訂單預付款」。

