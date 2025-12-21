銀行員遭刺亡網疑「送新光不送馬偕？」 醫護揭分流真相

27歲張文在捷運台北車站與捷運中山站展開隨機殺人，造成3死11傷慘劇，其中一名37歲王姓銀行員在誠品西南店4樓遭刺傷右胸，送往士林新光醫院搶救3小時仍不治，引發網友質疑為何不送距離不到1公里的馬偕醫院。對此，醫療人員說明原因。

27歲張文在捷運台北車站與捷運中山站展開隨機殺人，造成3死11傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

王姓銀行員下班後到誠品西南店4樓逛街，卻不幸遇到正在無差別攻擊的張文。王男雖緊急伸手阻擋，但右胸仍遭長刀刺穿，導致肝臟破裂大量失血。兆豐銀行承諾將協助家屬治喪並從優撫恤。有網友在Threads發文提出疑惑，認為馬偕醫院明明就在旁邊，卻送到較遠的新光醫院。貼文引發討論。

針對此疑問，醫療人員在留言區解答，原因是「重大事故需要分流」，並進一步補充，民眾不知道的是，一個外科OHCA的病患，幾乎要出動整個急診的人力前往處置。醫護人員必須先棄下滿間的等床病人，以及滿間的輕症求診者去急診室救援，更不用說現在醫護人力非常吃緊。該名醫療人員也透露，隨機殺人事件發生後，就收到全台北區醫院待命的指令。

不少醫療人員也留言表示，「一位外科OHCA幾乎是動員整個當班的人力 搶！搶！搶！時間，所有都要快！快！快！ 每次急救過後，整個急診像是戰爭過後啊」、「通常一個OHCA就會動用全急診的人力，只能這樣分流出去了」、「不懂醫療量能問題就不要隨便發這種無腦文，只會凸顯自己的無知」、「已經一個送馬偕了，另一個急救的再過去，也不一定有多的專業人員處理，同時也要以受傷的方式判斷去哪個醫院」。

