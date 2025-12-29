銀行員Q3平均貢獻297萬 花旗連7季蟬聯冠軍

儘管國際政經情勢存在不確定性，國內銀行依舊展現出營運韌性。央行公布今(2025)年第3季國銀營運績效季報，國銀行員平均獲利貢獻度再度上揚，每位行員平均為新台幣297萬元，不僅高於前(2)季的290.1萬元，也比去(2024)年同期成長2.26%，反映銀行業在利息收入與手續費收益同步支撐下，獲利表現穩健。

在排除性質較為特殊的輸出入銀行與全國農業金庫後，各銀行員工貢獻度排名冠軍由花旗銀行蟬聯，今年第3季每人平均為公司賺進1,743.5萬元，水準逼近2,000萬元大關，並已連續7個季度居於同業之首，與其他銀行的差距明顯拉開。

廣告 廣告

緊追在後的業者名次變動不大。上海銀行以647.8萬元穩居第2，滙豐銀行以624.4萬元續列第3。第4至第6名依序為兆豐銀行的546.4萬元、台北富邦的482.1萬元，本季回穩的京城銀行以473.7萬元站上第6名。

第7至第10名則由國泰世華、臺灣銀行、玉山銀行與中國信託包辦，人員平均貢獻度介於436.5萬至462.3萬元之間。整體而言，前10名銀行每名行員貢獻金額全數衝上400萬元，顯示高效率銀行群體輪廓清晰。

值得一提的是，京城銀行已在10月正式併入永豐銀行，今年第3季排名也成為其併購前最後一次成績單。市場推估，永豐銀行單體第3季每位行員約為公司賺進354.9萬元，原排名在第13名，未來隨著京城銀行併入，表現與排名還有向上發展空間。

總體來看，今年第3季共有17家每人貢獻逾300萬元，有24家站穩200萬元以上。央行指出，第3季期間股匯市走勢相對穩定，股市延續多頭、匯市波動收斂，加上國內全年景氣優於預期，銀行獲利基礎擴大。另一方面，美國聯準會已啟動降息循環，美元存款成本逐步下滑，有助延續外幣放款動能，推升獲利表現。

原文出處

延伸閱讀