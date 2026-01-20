銀行寄交易通知！他驚覺遭盜刷按下「取消交易」出事了 網：詐騙集團又進化

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

詐騙手法層出不窮，一名網友近日分享自身經驗，他收到一封自稱銀行寄來的電子郵件，內容顯示有一筆9830元的消費紀錄，因近期沒有相關支出，他誤以為信用卡被盜刷，急忙點擊郵件中的「取消交易」連結，並按照指示填寫資料，事後才驚覺落入詐騙陷阱。

該名網友表示，當時是透過手機收到電子郵件，畫面與銀行通知相似。（示意圖／Unsplash）

該名網友在Threads發文表示，當時是透過手機收到電子郵件，畫面與銀行通知相似，下方還附有「取消交易」按鈕。他點擊後依照頁面指引輸入電話、卡號等資料，不久後卻收到簡訊通知，顯示因額度不足無法完成交易，他這才察覺情況不對。

原PO事後檢視才發現，那封郵件並非銀行官方帳號寄出，而是詐騙集團假冒。他當下立即聯繫銀行客服停卡，並表示幸好信用卡額度不高，盜刷行為才被擋下。

貼文曝光後，不少網友分享類似經驗，「我月初收到這封mail，看到前三秒嚇到以為被盜刷，再仔細看那個收件人實在很怪，就上網搜尋先買後付，確認是詐騙就不理他了」、「我朋友前天也收到，但是他沒點任何東西，也有另外查客服電話詢問才知道是詐騙，按取消就中獎了」、「我也被騙，好在被擋下來。最後也是重辦新卡」、「雙重陷阱，詐騙集團又進化了阿！」

