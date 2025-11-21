銀行寄刷卡異常「取消交易」按鈕 網一查驚：是詐騙

詐騙集團手法不斷翻新，一名網友日前收到詐騙集團假冒銀行發送的電子郵件，內容聲稱偵測到異常交易，有一筆9830元的刷卡消費，並提供「取消交易」按鈕。幸好該網友起疑上網查證，才發現這是詐騙手法。

一名網友透露日前收到詐騙集團假冒銀行發送的電子郵件，差點就被騙。（示意圖／取自pexels）

這名網友在臉書社團「爆廢公社」分享了自己收到的詐騙郵件截圖。從畫面可見，該郵件寄件人冒名「中國信託銀行」，內容指稱系統偵測到用戶有一筆異常交易，金額為9830元，並提示「若您不認識此交易，請立即取消」，下方還附有一個醒目的紅色「取消交易」按鈕。

原PO在發文中表示：「現在詐騙真的很恐怖，好險我有先去Google查，不然那個取消交易我就點下去了。」他解釋，當時收到這封郵件時覺得有些詭異，因此決定先上網查詢相關資訊，才確認這是詐騙集團的新手法，避免了可能的財產損失。

貼文曝光後引發熱烈討論，許多網友紛紛表示自己也曾收到類似的詐騙郵件。有網友留言：「是詐騙沒錯，我也有收到」、「這個好可怕，連取消交易都不能亂按」、「各種詐騙信」，另外有網友建議，「中國信託帳戶可以設定Line通知，每一筆交易都有官方通知，有沒有一目了然，然後google信箱可以設定AI摘要，這種垃圾詐騙大概率會被過濾掉」。

針對此類詐騙手法，金管會特別指出，銀行不會以電話、LINE、簡訊、公文信函等方式，與民眾聯繫處理銀行帳戶問題，更無權管制或凍結民眾帳戶。同時，銀行也不會以任何理由要求民眾繳交保證金、安全金、稅款或擔保款項等。若收到可疑的銀行通知，應保持警覺，不要點擊郵件或簡訊中的連結，也不要依照指示操作。如有疑問，可撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團的犯罪手法，以保護自身財產安全。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

