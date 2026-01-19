銀行寄email通知被盜刷 他按「取消交易」慘了 一票人都收過

網路詐騙手法層出不窮，一名網友收到一封標示「銀行扣款9830元」的電子郵件會更正式統一，誤以為信用卡遭盜刷，急忙點擊郵件內的「取消交易」按鈕，並依指示輸入個資，他收到簡訊顯示「額度不足無法交易」，才驚覺遇到詐騙，立即打電話給銀行客服停卡，貼文曝光後，許多人都表示，曾收過類似信件。

原PO昨（18）日於Threads發文指出，收到「銀行扣款9830元」的電子郵件通知，但近期沒有高額消費，他擔心信用卡遭盜刷，點擊郵件內的「取消交易」按鈕，並依頁面指示輸入電話、卡號等資訊。

廣告 廣告

原PO隨後收到簡訊提示「額度不足無法交易」，才意識到遭遇詐騙，檢查發件地址後發現非官方，立即打電話給銀行客服，確認卡號外洩，並辦理停卡及補發新卡。

貼文曝光後引發熱議，網友指出，銀行不可能提供「取消交易」功能，強調這類詐騙常鎖定「先買後付」服務，郵件內容真偽難辨，甚至連電話、地址等個資都正確，容易讓人放下戒心。

網友建議，收到類似通知時應先聯繫銀行客服，「凡事別太相信簡訊或電子郵件，保險起見打電話確認」、「謝謝分享，又知道一種詐騙方式」、「我月初收到這封電子郵件，前3秒看到就以為被盜刷」、「銀行不會這樣操作，消費完成後不可能再按取消交易」、「發卡行無法取消交易，只有商家可以退刷」、「遇到問題應先打開銀行App或致電客服確認」。

★《中時新聞網》提醒，詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺，遇到疑似詐騙情況，應立即撥打165反詐騙專線諮詢。

更多中時新聞網報導

舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄

周曉涵錄實境3天想逃 求助苗可麗

頑童愛打電玩 瘦子被虧雷隊友