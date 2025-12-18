銀行帳戶凍結或誤判 金管會要求建立快速申訴機制

（中央社記者蘇思云台北18日電）金管會今天表示，防詐是重要金融政策，提醒銀行完善模型驗證，避免誤攔合法交易；就銀行對於帳戶凍結或誤判情形，要求建立快速申訴處理機制，包含緊急申訴窗口、專人協助機制等，第一時間解決問題，保障民眾權益。

金管會今天下午召開「本國銀行總經理第60次業務聯繫會議」，由銀行局長童政彰主持，針對近期金融重要政策及關注議題，跟國銀總經理交流3大面向議題。

金管會晚間發布新聞稿，針對近期重要金融防詐措施，提醒銀行落實金融防詐，並鼓勵銀行完善模型驗證，避免誤攔合法交易。另就銀行對於帳戶凍結或誤判情形，要求建立快速申訴處理機制，包含緊急申訴窗口、專人協助機制等，第一時間解決問題，保障民眾權益。

廣告 廣告

金管會指出，銀行如果發現申訴案件疑似有詐團隱身其間，企圖干擾銀行阻詐，應立即通報警方，強化跨機關聯防。

此外，金管會表示，防詐與防制洗錢常彼此相關，詐騙資金常透過洗錢管道隱匿，請銀行配置適當資源及人力，以有效執行交易監控及申報可疑交易報告（STR），並針對STR舉辦教育訓練，分析公司過去STR案件類型等，提升第一線人員對疑似洗錢交易表徵的警覺性。

其次，近期金管會同意銀行公會所報DBR22倍財力評估模型控管及驗證機制，以及授信風險控管措施。金管會指出，會議中也鼓勵各銀行在兼顧風險控管下，持續辦理金融業務創新，擴大信用融資服務客群。

第三，金管會辦理金融機構金融友善措施實地訪查情形。金管會自2022年至今年持續辦理金融機構實地訪查，未來將持續邀各障別身心障礙團體至中、南、東部的地區分行訪查。各金融機構應重視身心障礙者使用各項金融服務的權益，並推廣樹立典範將無障礙措施推廣至全台所有分行。

金管會指出，這次會議也邀台北富邦商業銀行分享面對非理性客戶的客訴處理實務經驗，提供同業交流學習。除了已明確要求銀行業不宜以公平待客原則作為要求員工提供不合理服務的理由外，銀行就員工面對處理非理性客戶申訴問題，應建立適當應對機制。

依金管會規定，金融機構對債務人在全體金融機構無擔保債務歸戶後的總餘額（包括信用卡、現金卡及信用貸款）除以平均月收入，不宜超過22倍，簡稱DBR22倍。（編輯：楊凱翔）1141218