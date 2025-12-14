銀行房貨全部還清 還可以多做「一件事」

在銀行融貸的房屋、不動產抵押貸款，全部還清的那一刻，許多人會相當感動。民眾在高興之餘，其實還可以從銀行獲得一份貼心的服務。內政部13日指出，可經由網路系統及電子簽章方式，透過銀行直接向地政事務所申辦抵押權塗銷登記，不必再額外花時間前往地政事務所申辦塗銷登記。

在銀行融貸的房屋、不動產抵押貸款，全部還清的那一刻，許多人會相當感動。（圖/資料照）

內政部與金融機構合作，試行推動網路申辦抵押權塗銷登記試辦服務。目前已有六家銀行試辦，包括國泰世華、玉山、台北富邦、安泰、凱基及中信銀，這些試辦的金融機構先向內政部註冊帳號，配合調整內部流程及人員教育訓練後，即可上路申辦。

廣告 廣告

內政部最新統計，六家試辦銀行自113年11月起試辦，及至目前約一年時間，已完成7,300件客戶的網路塗銷抵押權登記。內政部特別感謝這些試辦銀行的積極配合，能為客戶提供多一分友善貼心的服務，也減少客戶及業者的時間成本與碳足跡。

內政部指出，這是為了配合服務型智慧政府政策，試辦金融機構網路申辦塗銷抵押權登記，並在資訊安全的原則下規劃相關作業。目前網路申辦案件量持續增加，未來也將繼續擴大推廣至其他金融機構，共同合力推動，讓更多民眾能享受到此友善便捷的服務。（工商時報陳碧芬報導）

※本文授權自工商時報，原文見此。

【延伸閱讀】

玉山金控擬發行無擔保一般順位普通公司債 上限185億元

專家估央行12月理監事會利率連7凍 「這」才是大難題

AI帶動台灣經濟成長率 受僱人員報酬增幅27年來最高

延伸閱讀

影/布朗大學爆槍擊大批學生躲圖書館 特警抵達救援畫面曝光

駕駛加油且慢！ 12/15起汽、柴油價格各「調降0.4元」

傳三立埔心牧場購地案牟利 國產署：一切依規辦理