銀行房貸管控鬆散 金檢揭缺失

金管會金檢發現銀行辦理不動產放款，存有未覆實查核或追蹤資金流向，成為管控不動產放款風險的「破口」。圖為民眾了解房地產相關資訊。（本報資料照片）

金管會近3年金檢銀行辦理不動產放款，存有未確實依照《銀行法》72條之2相關規定辦理，包含未覆實查核或者追蹤資金流向，導致部分資金流入不動產，成為管控不動產放款風險的「破口」。

依據《銀行法》72條之2規定，不動產放款不可超過存款與金融債的3成，根據金管會資料顯示，雖然比重從民國110年的26.82％，下降到了今年的8月底的25.89％。但銀行業的住宅和企業建築放款卻是持續上升，110年底放款餘額還為12.53兆元、但到了今年8月已經增加到15.42兆元，而比重之所以下降，主要是存款與金融債的金額也同步增加。

根據規定，可以不計入《銀行法》不動產管控限額項目有興建或購置公私立各級學校、興建或購置醫療機構、興建購置政府廳舍、興建購置長照服務機構、興建購置社會住宅、興建購置廠房等。此外，今年9月1日起，新青安貸款被排除。

檢查局金檢，近3年有關銀行辦理有關《銀行法》72條之2發現，常未覆實審查或者資金流向追蹤，導致不計入限額項目的資金流入不動產、規規範，成為房市管控上的漏洞。以今年上半年金檢為例，有資金流入非依法申請的長照機構放款、借戶在建物完工之後租給非醫療機構、資金用途為購置區段徵收計畫土地，以及廠房貸款已取得工廠登記，實際是出租以賺取租金收入。

以金管會金檢情況來看，銀行對於貸款戶、借戶的貸款覆核審查或落實資金流向追蹤仍顯鬆散，導致未能落實《銀行法》對於不動產限額風險控管精神，因此應該要確實落實執行限額控管。