銀行打詐傷及數位弱勢族 零工經濟、中高齡者恐成受害者
台灣詐騙猖獗，面對詐騙行為持續「變招」，不少銀行為打詐啟用AI系統偵測加速凍結帳戶，但近期也出現不少民眾「求助」，原因是明明未參與詐騙犯行，銀行帳戶卻被認定有嫌疑遭鎖，恐讓零工經濟、高頻交易者、中高齡從「數位弱勢」轉為「金融排斥」的新受害者。
為強化打擊詐騙，金融機構在金管會要求下，加嚴高風險帳戶控管措施。近期不少民眾帳戶遭鎖，導致提款、轉帳、網路銀行使用全面受限，資金瞬間卡死，原因普遍都是因為帳戶長期未使用或交易太頻繁、低餘額被偵測為異常。
宋姓男子今年4月在Threads具名發文，指他的銀行帳戶無法正常收款，銀行回覆，由於其帳戶今年4月出現六筆不到3,000元匯款，3月類似金額26筆，總金額不到5萬元。他解釋，這些錢都是朋友間飯前轉帳或社團間贊助費用，但銀行僅回覆「若不滿意可選擇銷戶，否則須提供所有金流來源證明。」
宋男說，銀行無疑將所有風險與責任轉嫁用戶，身為守法市民，應有基本金融往來自由與隱私保障，沒有具體違法或異常行為，個人帳戶竟可任由銀行以模糊不清標準凍結，並要求交付詳細個資與交易證明，完全不合理。
由於銀行凍結帳戶影響日常使用，不少網友集結成立自救會，除統整歸納容易鎖帳的銀行有哪些，也發現易受影響金額範圍從1,000元到20萬元都有，且個人戶、公司戶、薪轉戶統統跑不掉，且銀行不接受生活開銷、股票交割、廠商付款、事業經營等理由。
新竹打詐官警指出，不少外送員、網拍個體戶、短租業者銀行帳戶特徵就是「快進快出、多筆小額」，這恰巧是銀行風控系統中「近似測試行為」的紅線。他們並非詐騙團體，卻因工作性質被系統被鎖帳。
另外，許多中高齡數位弱勢民眾對網路銀行服務不熟悉，傾向使用「久未使用」的傳統存摺，當他們突有大額款項進出，例如繼承、賣房、子女孝親費，極易觸發異常警示。這類型民眾缺乏線上申訴或解釋能力，解鎖流程尤其艱難。
新竹打詐官警示警，當正規銀行大門關上，真正有金融需求的邊緣群體恐被迫尋找替代方案，包括地下匯兌、高利貸或未受監管的虛擬資產交易。過度嚴苛打詐風險管控，可能無意間助長地下金融，將原本無辜民眾推向更高風險環境，最終反而讓詐團有更多隱蔽洗錢管道。
