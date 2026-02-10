銀行換新鈔「ATM沒人用」 他酸：台灣人愛排隊！內行揭原因

【緯來新聞網】農曆春節將至，許多民眾會到銀行換新鈔，常常湧現排隊人潮。有網友便不解，為何一堆人寧願排在銀行櫃檯，堅持不使用ATM，還酸「台灣人就是喜歡排隊」。貼文曝光後，引發熱烈討論。

中央銀行開放5天兌換新鈔。（示意圖／翻攝自photoAC）

中央銀行啟動2026年度換新鈔作業，自2月9日至2月13日，共計5個營業日，昨天許多銀行便出現排隊人潮。一名網友在Threads表示，還沒走進銀行，就看到門口排了長長的隊伍，但明明ATM也可以操作換新鈔，卻無人使用。



該名網友指出，一個窗口排30人，望向旁邊的3台提款機，領出來也都是新鈔，但沒人排隊，並曬出一疊新鈔狠酸：「台灣人果然就是喜歡排隊而已」。後來他又領了一次，總共領了10多萬，前後大約10分鐘左右，省下了一大部分的排隊時間。



貼文一出，網友紛紛回應，「有沒有可能他們要換的量，比你那疊多很多很多」、「如果要很多100要排隊，不然ATM一次只能換10張」、「提款幾沒有2000元與200元、500元呀」、「ATM領的確實是新鈔 但會有不連號的情況，我最多領的連號是15張而已，還要自己分號」、「如果要換百鈔或500元的，提款機一次只能10張100元，要搞很久啊」、「百超的話有限制，千元大鈔就沒差」、「領小額去ATM，大額當然要臨櫃」。



據了解，每年兌換新鈔，通常開放第1天人潮最多，建議有換鈔需求的民眾，可以避開每天的熱門時段，包括銀行剛開始營業時、中午時段以及營業時間結束前；如果選擇ATM領新鈔，24小時均有供應，但200元、2000元等特殊鈔券只能在臨櫃兌換。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

專訪｜謝欣穎價值觀不合綠茶朋友 林柏宏「私密行為」惹來異樣眼光

克里斯汀貝爾變身科學怪人 為愛抓惡漢撞牆爆頭