銀行攔截圍捕悍匪 春節前夕大安警防搶逼真

〔記者鄭景議／台北報導〕大安分局警方上週四下午協同轄內金融機構，聯合實施「金融機構防搶、挾持人質暨聯合攔截圍捕實警演練」。現場模擬2名持槍歹徒闖入銀行行搶並挾持人質，隨後展開激烈的街頭追逐。由於過程極為逼真，吸引不少路過民眾駐足觀看。大安分局強調，年關將近，透過實警演練能強化警方的快速反應能力與金融機構的自我防衛意識，全力守護市民財產安全。

大安分局指出，鑑於農曆春節前夕市場現金流動頻繁，民眾提領年終獎金或換新鈔的需求增加，銀行易成為歹徒覬覦目標。1月29日下午4時許，警方與銀行共同設定演練情境，模擬2名頭戴鴨舌帽及口罩的搶匪，趁營業日即將結束、客戶稀少時，駕車衝至銀行門口。歹徒隨即持槍闖入大廳喝令人員趴下，行員第一時間依演習規範啟動警報系統。

警方接獲110通報後，線上巡邏警力火速趕抵現場，發現歹徒正持槍控制人質，立即啟動重大治安事件應變機制並封鎖周邊路段。專案小組派遣專業談判人員與歹徒展開周旋，成功穩定其情緒並爭取人質脫困。在優勢警力包圍下，其中1名歹徒被當場制伏，另1名把風同夥則趁隙駕車逃逸。警方隨即透過勤務指揮中心通報，啟動跨分局攔截圍捕網，成功在預設攔截點將逃逸車輛攔停並逮捕嫌犯。

大安分局長劉全原表示，透過貼近實況的演練，能檢驗員警在突發狀況下的判斷與處置能力，並讓銀行從業人員熟悉應變流程。劉全原特別提醒，年節期間金融機構現金出入頻繁，民眾如需提領大量現金，可先行告知或請金融機構代為向鄰近派出所申請免費的「護鈔服務」，以確保財物與人身安全。

