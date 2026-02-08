銀行數位帳戶台幣活存利率衝15％

農曆春節將至，不少上班族年終獎金已陸續入袋，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存優惠專案，且為了招攬新戶，也鎖定新開戶者祭出高利優惠，以目前市面上各家方案來看，最高年利率上看至15%。

不過，專家建議，民眾除了觀察各家優惠利率方案之外，也應該將優惠天期、條件限制等一併納入考量，綜觀市場上各家方案，已有多家數位帳戶台幣活存優惠年利率達3%以上（限定新戶），但由於優惠天期長短不一，建議民眾可先試算存滿後實際可拿到的利息有多少，而非比較活存年利率的高低。

廣告 廣告

攤開目前各家數位帳戶端出的新台幣高利活存優惠方案，聯邦銀行New New Bank數位帳戶與樂天國際銀行皆祭出新戶年利率15%，其中，聯邦銀提供新台幣10萬元以內享1個月優惠天期、樂天銀行則是提供新台幣5萬元以內額度享有10天優惠天期。以最高額度與優惠天期實際估算，聯邦新戶約可領息1,250元；樂天新戶約可領息205元。

王道銀行則提供，新台幣10萬元享2個月年利率8.8%優惠、10萬至20萬元享2個月年利率2.1%優惠，若以20萬元資金存滿2個月計算，約可領到1,820元的利息。

另外，台新Richart與凱基Karry的新戶如達成指定任務，也分別可享新台幣10萬元內最多2個月3.5%的年利率優惠，以及新台幣5萬元1個月3%年利率，分別可拿到584元利息及125元利息。

專家表示，新戶台幣活存優惠天期通常較短，民眾也可多比較各家新戶方案結束之後的活存方案，將新、舊戶活存優惠一併納入考量，如此一來，民眾僅需開立一個數位帳戶，就可在領完新戶高利優惠後，再接軌繼續舊戶活存優惠。

【看原文連結】

更多udn報導

將從台南橫越大西洋 美籍冒險家極限挑戰1年海上生活

打字不看鍵盤00後同事看傻 網：以前教老人現在教新人

照實說還是裝窮？她領50萬年終不敢講 網勸：悶聲發大財

曲線一覽無遺！性感女神上身全空 自信展現魔鬼身材