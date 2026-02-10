銀行新制！4情況「帳戶恐被凍結」無法領錢 修法後管更嚴了

生活中心／倪譽瑋報導

金管會提出修法，盼能強化銀行與執法機關合作。（示意圖／資料照）

為避免帳戶淪人頭，並打擊犯罪，2026年1月時已針對外籍移工啟動新制，有行蹤不明、違法工作等4情況，金融機構可凍結其帳戶。2月金管會再公告修法，新增「疑似不法，或顯屬異常存款帳戶」樣態，疑似不法方面，有外籍人士逾期居留、開戶留存手機號碼和警示帳戶相同等，加強銀行風險管理。若修法流程順利，預計4月中旬上路。

外籍移工有4狀況 帳戶可以被凍結

先前金管會指出，近來新增的人頭帳戶中，與移工相關者已占逾7成，為防堵相關情形，已在2026年1月正式啟動新制，針對外籍移工部分，有「聘期屆滿」、「終止僱傭契約離境」、「行蹤不明」、「違法工作遭查處收容」4種情況，金融機構可暫時凍結其帳戶。

考量到移工仍可能再次入境工作，金融機構採取的方案是「帳戶凍結、不立即銷戶」，確保其基本權益不受影響。而若有離境前尚未領取的薪資、補助等，可用支票的方式來領。

加強管理「疑似異常或不法帳戶」 新制估4月中上路

2月3日，金管會再預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，金管會銀行局副局長王允中表示，將增加「疑似不法或顯屬異常」的存款帳戶態樣。如果過程順利，預計2026年4月中旬上路。

關於存款帳戶異常樣態，主要分為兩類，第一類為「確定不法」，如偽冒開戶、警示帳戶、衍生管制帳戶。第二類是「可疑或異常，有持續監控之必要」，如果銀行觀察到，持續監測後發現有不法，可通知司法警察機關介入調查。

本次修法主要新增「第二類」的樣態，進行調整的有以下8種：

民眾短期內頻繁設定約定帳號、外籍人士逾期居留，或經勞動或移民主管機關通報行蹤不明者、開戶人留存手機號碼，與同一銀行內警示帳戶開戶人留存手機號碼相同、存款帳戶連結的虛擬帳號在一定期間內多次遭通報列為警示者。

已遭通報為失蹤人口、屬司法警察機關所列疑涉詐騙境內金融帳戶者、符合銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本所列，疑似洗錢或資恐表徵交易者、其他經主管機關或銀行認定，有疑似不法或顯屬異常交易之虞者。

第二類帳戶異常樣態非違法 但銀行未監控可能被罰

王允中補充，帳戶屬於第二類「並非一定犯法」，而是銀行要進一步查證、監控是否有不法。至於新制上路後，銀行沒做到會如何？銀行局說明，可能面臨新台幣200萬元到5000萬元的罰鍰。

