銀行春節停止還款催收 強制執行作業全面暫緩

年關將至，對於背負債務、正處還款調整期的民眾而言，節慶往往是心理負擔最沉重時刻。為兼顧金融秩序與社會關懷，銀行公會與全體會員銀行協調，在春節連假期間全面暫停各項催收作業，讓債務人安心過年。

自2月14日至2月22日農曆春節期間，不論是銀行內部單位或受銀行委託之催收機構，都將停止所有形式的催收行為，包括電話聯繫、簡訊通知、書面信函寄送與人員實地拜訪等主動接觸措施。同時，涉及法律程序的強制執行行為也全面暫緩，以免民眾在年關前後面臨財產查封或執行的壓力。

銀行公會指出，這項安排不僅是作業層面的調整，而是基於長期推動消費者保護與金融友善原則的延伸作法。考量部分民眾因景氣波動、家庭支出或突發事件影響，短期內難以還款，因此藉由緩衝機制讓債務人暫時卸下心理負擔，也為後續理性溝通與協商創造空間。

除春節暫停催收作業外，銀行公會同步宣導既有的債務協商制度，提醒有實際還款困難的民眾主動與往來金融機構聯繫，透過正式管道諮詢，並辦理協商程序。公會強調，經由銀行體系內的協商機制，可依個別狀況討論調整償還年期、金額或方式，協助債務人逐步回到正常財務軌道。

近年隨處可見標榜「保證協商成功」、「快速免除債務」的不實廣告，實際上卻收取高額費用，甚至使債務問題更加惡化。銀行公會針對不法代辦債務協商業者提出警示，同時呼籲民眾提高警覺，切勿輕信誇大承諾，以免誤入陷阱。

銀行公會表示，民眾如有債務相關疑問，可於上班時間洽詢各金融機構協商服務專線，或撥打銀行公會債務諮詢熱線，由專業人員提供正確且免費的諮詢。唯有向正規金融體系尋求協助，才能在保障自身權益的前提下，穩健解決債務問題。

