銀行服務成了「隱形高牆」？新住民在台20年仍開不了戶 南洋台灣姊妹會：制度應擁抱多元

外籍人士與新住民在台灣生活，最難跨過的門檻竟然是「銀行櫃檯」。南洋台灣姊妹會秘書長陳雪慧今（2月2日）接受《風傳媒》採訪，直言台灣金融制度對「典型使用者」的想像太過僵化，導致這群跨國移動者不論居住年資長短，都容易被當作「高風險對象」排除在門外。

沒領薪資條就沒信用？「家庭主婦」成銀行眼中的隱形人

為了找出問題核心，南洋台灣姊妹會近期與台北富邦銀行合作，推出七語版「新住民金融素養問卷」並召開焦點座談。結果顯示，新住民開戶時常遭遇如審問般的對待：有人被質疑開戶用途、有人被要求提供不必要的雇主私人電話，更有許多人只因填寫「家管」職業，就直接被拒絕開戶。



陳雪慧分享了一個令人心酸的實例：「有位姊妹在台灣生活了二十年，家庭資產非常穩定，卻因為她是家庭主婦、沒有固定薪資紀錄，想開個新帳戶卻屢屢碰壁。後來孩子嘗試每個月固定匯款給她，連續做了六個月想證明母親有穩定資金來源，結果再申請時，依然被銀行退件。」



陳雪慧指出，銀行對「穩定收入」的定義過於狹隘，導致這種「家庭型經濟」完全無法被制度辨識，讓新住民陷入「不用也不敢用」的壓力中。

南洋台灣姊妹會經常舉辦座談會，了解新住民在台灣各項生活需求。(南洋姊妹會提供)

辦業務跑三趟是常態：孩子淪為家庭的「專屬翻譯官」

除了身分審核的刁難，語言障礙更是現實的沈重負擔。多位新二代在座談會上感嘆，母親每次辦理銀行業務幾乎都要「連跑三趟」：



第一趟： 聽不懂複雜的行政用語，不確定要帶什麼文件。



第二趟： 趕回家補件後再跑一次。



第三趟： 才有機會完成辦理。



由於銀行缺乏多語對照的表單與資料，許多新二代被迫請假陪同，成了家庭中無奈的「金融協辦者」。陳雪慧認為，這並非個案，而是制度預設排除了非中文母語、非固定薪資族群的結果。

連美國商會都搖頭：銀行服務滿意度長期墊底

這種制度性排擠，連外籍專業人士也感同身受。根據台灣美國商會（AmCham Taiwan）2026 年《商業景氣調查》，外籍人士雖對台灣的安全與生活品質給予高分，但在「銀行服務」一項的滿意度卻長期偏低。



陳雪慧強調，這項數據與新住民的經驗高度呼應，顯示銀行制度的問題並非偶發差錯，而是「結構性障礙」。她直言：「銀行服務不只是金融工具，更是落地生活的基礎建設。如果制度無法包容不同身份背景的人，台灣的友善形象就只能停留在觀光層面。」



​陳雪慧表示，未來將持續蒐集實證資料，與金融機構及主管機關（如金管會）展開對話。目標是推動更透明、公平且「易於理解」的制度設計，讓不分國籍、不分職業類型的多元族群，都能在台灣的日常金融體系中獲得平等對待。



